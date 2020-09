BPCE : un nouveau DG en charge des finances & de la stratégie

07/09/2020 | 18:15

Le groupe BPCE annonce ce soir que son conseil de surveillance a approuvé la nomination de Jean-François Lequoy (actuel directeur général de Natixis Assurances) en tant directeur général du groupe BPCE en charge des finances et de la stratégie, membre du directoire.



Il prendra ses fonctions le 14 septembre et succède à Nicolas Namias, nommé directeur général de Natixis le 3 août.



'Par sa parfaite maîtrise des enjeux stratégiques et financiers, par ses qualités de leadership reconnues, son sens du service client et sa grande rigueur dans la conduite des projets, Jean-François Lequoy apportera une contribution déterminante aux travaux du comité de direction générale, et notamment dans la construction de notre prochain plan stratégique', assure Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE.



