Communiqué de presse - Résultats 1T21 : Des fondations établies pour le plan stratégique 2024

Les chiffres de l'année 2020 ont été retraités des évolutions de normes appliquées et de l'évolution de l'organisation interne de la Gestion d'actifs et de fortune à partir du 1er janvier 2021 (voir note méthodologique). 1 Hors éléments exceptionnels. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d'exploitation, RoE et RoTE

Ces résultats constituent une base solide pour entamer le plan stratégique 2021-2024 dans de bonnes conditions, et permettre aux quatre métiers de Natixis de poursuivre leur croissance dans le cadre du projet de simplification et développement présenté par le Groupe BPCE en février dernier.

Natixis enregistre au premier trimestre 2021 des performances qui confirment la dynamique positive engagée depuis le second semestre 2020 ; les transformations réalisées au cours des derniers mois continuent de porter leurs fruits et permettent aux métiers de Natixis de s'inscrire dans une trajectoire de développement pérenne.

PNB sous-jacent1 en hausse de +38% sur un an (+9% hors effets marquage de dividende et XvA du 1T20). Croissance des revenus portée à la fois par les activités de Global markets et de Global finance

PNB sous-jacent1 hors H2O AM en progression de +11% sur un an (stable incluant H2O AM) grâce notamment à une progression des commissions de gestion et des revenus financiers

Gestion d'actifs et de fortune : croissance de l'activité et progression des encours

Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 353 M€ au 1T21. En intégrant les éléments exceptionnels (-14 M€ net d'impôt au 1T21) et l'impact IFRIC 21 (+114 M€ au 1T21), le résultat net part du groupe publié au 1T21 s'établit à 225 M€.

Le coût du risque sous-jacent s'améliore de trimestre à trimestre et sur un an, mais reste toutefois au-dessus de son niveau normalisé (voir ci-dessouspour les expositions aux secteurs sensibles). Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacentdes métiers s'établit à 52 pb au 1T21.

Les charges sous-jacentes sont en hausse de +4% sur un an, découlant de la croissance des revenus et de ses impacts sur les charges variables. Le coefficient d'exploitation sous-jacent1 de Natixis atteint 72,3% au 1T21 (85,2% au 1T20).

Le PNB sous-jacent est en hausse de +25% sur un an (+19% en incluant H2O AM) avec une base de comparaison favorable du fait de divers éléments, directement ou indirectement liés au contexte COVID-19 ayant impacté le 1T20 (effets de marquage du portefeuille de seed-money, effets de marquage des dividendes sur Equity et ajustements XvA - voir page 12). Tous les métiers présentent une croissance de leurs revenus, avec la BGC en hausse de +38% sur un an, la Gestion d'actifs et de fortune à +11% sur un an, l'Assurance à +5% sur un an et les Paiements à +4% sur un an.

Stratégie immobilière et autres : - 14M€ dans le Hors Pôle et -3M€ dans les Paiements au 1T21 et principalement du Hors Pôle 1T20.

Variation de change H2O AM (Contribution nette H2O AM)

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3

Gestion d'actifs et de fortune

M€ 1T21 1T20 1T21 1T21 vs. 1T20 vs. 1T20 FX constant Produit net bancaire 755 680 11% 17% dont Gestion d'actifs1 689 615 12% 19% dont NIE 25 24 4% 4% dont Gestion de fortune 41 41 1% 1% Charges - 581 - 559 4% 9% Résultat brut d'exploitation 174 121 44% 58% Coût du risque - 2 1 Mise en équivalence/autres 0 - 2 Résultat avant impôt 172 119 44% Coefficient d'exploitation2 76.4% 81.7% -5.3pp RoE après impôt2 10.4% 9.1% 1.3pp Gestion d'actifs et de fortune incluant H2O AM M€ 1T21 1T20 1T21 vs. 1T20 Produit net bancaire 773 774 0% dont Gestion d'actifs1 707 710 0% dont NIE 25 24 4% dont Gestion de fortune 41 41 1% Charges -594 -581 2% Résultat brut d'exploitation 179 193 -7% Coût du risque -2 1 Mise en équivalence/autres -2 -2 Résultat avant impôt 175 192 -9%

Le RBE sous-jacentdu pôle progresse de +44% sur un an au 1T21. Le PNB sous-jacent de la Gestion d'actifs (AM) hors commissions de surperformance est en hausse +10% sur un an au 1T21, principalement porté par les commissions de gestion et les revenus financiers. Les commissions de surperformance de l'AM atteignent 18 M€ au 1T21 contre 3 M€ au 1T20 (hors H2O AM) et proviennent principalement de Loomis. La contribution nette au PNB des affiliés nord-américains et européens est en hausse sur un an. Les charges sous-jacentesdu pôle sont en hausse de +4% sur un an au 1T21 (effet ciseaux positif), incluant une baisse de -4% des charges autres que de personnel en AM.

Les marges de l'AM hors commissions de surperformance et hors H2O AMatteignent ~23 pb au 1T21 et ~37 pb hors Ostrum AM (-0,7pb QoQ). Les marges se situent à ~34 pb pour les affiliés en Amérique du Nord et à ~39 pb pour les affiliés en Europe hors Ostrum AM (dont les marges sont à ~3 pb).

Les encours de l'AM3 sont en hausse de +3% sur le trimestre à 1 153 Md€ avec une collecte nette positive et des effets marché (+9 Md€) ainsi que change/autres (+22 Md€) également positifs. Une amélioration de la performance des fonds est à noter sur le 1T21 avec ~75% des fonds classés dans les deux premiers quartiles à 3 ans et ~85% à 5 ans (dont ~30% dans le premier décile). La collecte nette sur produits long-termede l'AM3 atteint ~6 Md€ au 1T21, portée par les affiliés nord-américains sur les stratégies fixed income et equity (collecte nette positive chez Harris Associates en provenance de clients institutionnels, encours dépassant les 115 Md$ à fin mars 2021). La collecte est stable chez les affiliés européens avec une tendance positive sur les stratégies ESG et les actifs privés, compensant une décollecte sur les actifs assurantiels. La collecte nette sur produits long-terme atteint plus de 20 Md€ sur les 12 derniers mois, notamment soutenue par les plateformes de distribution US et Internationale.

1 Asset management incluant le Private equity 2 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 3Europe incluant Dynamic Solutions et Vega IM, excluant H2O AM (18 Md€ AuM au 31/03/2021). US incluant WCM IM

