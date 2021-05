Hello Handicap : sur la route de l'emploi

Depuis plus de 10 ans, nous portons au plus haut niveau de notre entreprise cet engagement en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est l'un des piliers de notre politique de Diversité & Inclusion.

Et si l'on parlait de vos aspirations et de vos compétences ?

L'édition 2021 de Hello Handicap réserve de nombreuses opportunités tant pour les candidats que pour les entreprises. Rendez-vous en ligne, sur une interface simple, rapide et efficace qui permet, deux fois par an, à 30 000 candidats handicapés de passer des entretiens avec des centaines de recruteurs à l'échelle nationale, sans se déplacer, par téléphone et par chat.

Ce salon est une formidable occasion, pour nous, de rencontrer des talents et des personnalités uniques. Recruteurs et experts de Natixis seront à l'écoute de leurs aspirations et de leurs compétences.

Chez Natixis, toutes les offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. De multiples opportunités sont proposées aujourd'hui aux candidats, en particulier au sein des fonctions finance, commerciale, IT, gestion de projets, risques, conformité, comptabilité, contrôle/audit, marketing et digital.

Let's be the change ! Il ne tient qu'à nous…

Nous menons au sein de Natixis une démarche proactive en matière de handicap. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre de notre campagne en faveur de la diversité et de l'inclusion, intitulée 'Let's be the change'. De fait, il ne tient qu'à nous d'incarner ce changement vis-à-vis du handicap et de toute différence visible et/ou invisible qui révèle l'unicité de chaque personne. L'inclusion est l'expression de notre diversité en action : nous mettons tout en œuvre pour que chacun soit respecté et valorisé pour ses compétences, et puisse faire son travail dans les meilleures conditions. Pour cela, nous créons un environnement de travail qui favorise l'expérience du travail dans un climat de confiance, où la compétence prime sur la différence et où chacun a un rôle à jouer.

Pour Rida El Mouedden, leader expert Accounting « Natixis a tout de suite été l'entreprise où je me suis senti le plus à l'aise. Il n'y a aucun malaise par rapport au handicap dans cette société. Les managers sont sensibilisés à cette question. Pour eux, l'aménagement de mon poste n'a pas été un sujet, ils recherchaient avant tout un profil, un tempérament et des compétences bien sûr. J'ai beaucoup apprécié la bienveillance des équipes et de mes managers. Ici, je ne ressens pas mon handicap à travers le regard des autres collègues. »

Lire l'intégralité de son témoignage

Des avancées significatives

En 2020, les entreprises du secteur privé comptent en moyenne 3,6 % de collaborateurs en situation de handicap*. Au sein de Natixis, le taux d'emploi global des personnes en situation de handicap a plus que triplé depuis 2010, atteignant aujourd'hui 4,8 %, soit l'équivalent de plus de 500 collaborateurs. Pour Cécile Tricon-Bossard, directrice des ressources humaines de Natixis, « le capital humain est la première richesse de notre entreprise. Au-delà des aspects éthiques, la diversité stimule la performance, l'innovation et l'engagement des collaborateurs. Nous avons pour mission de permettre à l'ensemble de nos collaborateurs de s'épanouir professionnellement et de se sentir inclus, en tenant compte de leurs différences. »

Engagée auprès des personnes en situation de handicap, Natixis a signé son 4e accord Handicap pour la période 2020-2022. Celui-ci se concrétise notamment par des engagements forts en matière de recrutement, d'achats au secteur du travail adapté et protégé (STPA) et par plus d'une soixantaine d'actions de sensibilisation des collaborateurs et des managers à travers la France.

Notre politique handicap se déploie au quotidien grâce à un réseau de référents dans nos métiers qui accompagne les collaborateurs en situation de handicap dans leur parcours professionnel : intégration dans l'équipe, aménagement de postes ou d'horaires, aide au transport, formation professionnelle... Tout est mis en œuvre pour leur permettre d'exercer leur activité professionnelle dans les meilleures conditions possibles.