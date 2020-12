NATIXIS : BPCE émet des obligations de transition de 100 millions...

Les obligations de transition sont émises par BPCE, leur produit pourra être utilisé pour refinancer des prêts et/ou projets accordés par Natixis à des secteurs tels que, potentiellement, les transports, l'énergie, l'aval et la logistique gaziers, les mines & métaux et les matériaux de construction. Les actifs seront sélectionnés en fonction de leur fort potentiel de réduction des émissions ainsi que leur contribution à une économie bas carbone.

Ces obligations de transition présentent deux caractéristiques innovantes majeures. Le portefeuille sélectionné comprend :

des crédits à impacts, dits « sustainability-linked », intégrant un mécanisme d'ajustement des marges de crédit selon l'atteinte d'indicateurs de performance clés (KPI) liés au climat et à la transition énergétique. Ce format de prêt est bien adapté pour capturer les dimensions holistiques, dynamiques et prospectives de la transition énergétique des entreprises.

des prêts projets sélectionnés selon la méthodologie interne Green Weighting Factor de Natixis, un mécanisme innovant qui lie l'allocation analytique du capital de Natixis au degré de performance climatique et environnementale de chaque financement, lui permettant de piloter et de gérer activement l'impact climatique et la stratégie de transition de son bilan.

Le produit de ces obligations sera alloué à des actifs liés à la transition énergétique, tels que :

[2] , des prêts-projets dédiés à des métaux (bauxite et cuivre) considérés comme des catalyseurs de technologies bas carbone

des prêts-projets dédiés à des actifs de transport et de distribution d'électricité contribuant à l'interconnexion entre des pays ayant une production d'électricité bas carbone,

un crédit à impact, « sustainability-linked », accordé à l'un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium, soutenant l'engagement de la société en faveur de la production et de la vente d'aluminium à faible émission de carbone.

A la suite de l'appel d'AXA IM l'année dernière[3], cette transaction illustre sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans le développement des obligations de transition. AXA IM et Natixis co-président également le groupe de travail Climate Transition Finance de l'ICMA (International Capital Market Association), qui vise à guider et conseiller les acteurs du marché quant à la publication des informations liées aux levées de capitaux pour des projets de transition.

Marco Morelli, Executive Chairman d'AXA Investment Managers, a déclaré :

« Être un gestionnaire d'actif responsable est au cœur de tout ce que nous faisons et, à ce titre, nous souhaitons trouver des opportunités d'investissement durables et innovantes. Notre travail avec le Groupe AXA ainsi que nos partenaires BPCE et Natixis illustre notre volonté de développer cette nouvelle classe d'actifs. Le lancement de cette obligation de transition est une nouvelle étape de notre stratégie de soutien à la transition des industries à forte intensité de carbone vers des modèles économiques bas carbone alignés sur les objectifs de l'Accord de Paris, et nous espérons que beaucoup d'autres seront financés à l'avenir. »

Jean-François Lequoy, directeur général du Groupe BPCE en charge des finances et de la stratégie et Membre du directoire du Groupe BPCE, a déclaré:

« Cette émission innovante d'obligations de transition, en coopération avec le Groupe AXA et avec Natixis est une nouvelle étape de notre ambition de faire du Groupe un acteur de premier plan de la transition écologique et de la finance durable. Avec l'émergence de ce nouveau type d'instrument de financement thématique durable, cette opération représente une étape qui concrétise l'innovation du marché de la finance durable et sa diversification sectorielle.»

Alain Gallois, responsable mondial de l'activité banque d'investissement de la Banque de grande clientèle de Natixis, a déclaré:

« Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec le Groupe AXA et AXA IM sur la structuration de cette obligation de transition innovante, et d'avoir ainsi démontré un cas supplémentaire et tangible d'utilisation du Green Weighting Factor au service de nos clients. Ce mécanisme interne de Natixis, d'allocation du capital de chaque financement de la Banque de grande clientèle en fonction de son impact sur le climat et l'environnement, a constitué un élément clé pour définir l'éligibilité des actifs de transition dans cette obligation »

