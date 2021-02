NATIXIS : BPCE envisagerait un retrait de la cote

Les actionnaires minoritaires de Natixis pourraient bénéficier d’une offre de rachat de BPCE. Avant même que Bloomberg soit le premier à évoquer une telle perspective aujourd'hui, l’action Natixis avait bondi de près de 7% hier, surperformant nettement les autres valeurs bancaires. La banque d'affaires a demandé ce matin la suspension de sa cotation avant l’ouverture dans l’attente d’un communiqué.



La filiale de BPCE affiche une capitalisation boursière de 11,67 milliards d'euros sur la base de son dernier cours de 3,70 euros. Il se compare avec un prix d'introduction de 19,55 euros fixé lors de sa mise sur le marché en fin 2006. 2,8 millions de particuliers avaient alors participé à l'opération. BPCE détient aujourd'hui 70,57% du capital et l'actionnariat salarié, 3,15%.



Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, les discussions avancées serait avancée et une offre pourrait être dévoilée dès cette semaine. Natixis doit présenter ses comptes trimestriels jeudi.



Selon Reuters, BPCE pourrait ensuite ne conserver que les métiers de la banque de financement et d'investissement et céder les divisions gestion d'actifs et paiement.



Interrogée par AOF, Natixis n'a pas souhaité faire de commentaires.



Un tel retrait de la cote interviendrait alors que Natixis accumule les déboires depuis juin 2019, les pratiques de gestion de son affilié vedette H2O AM ayant été à l'époque mises en question. Début novembre, le nouveau directeur général, Nicolas Namias a d'ailleurs indiqué que la banque allait couper les points avec le gestionnaire d'actifs. L'affaire H2O AM ne cessant de s'éterniser, elle était dommageable pour la réputation de l'établissement bancaire.



Au mois de décembre de la même année, Natixis avait lancé un avertissement sur ses résultats en raison d'un problème de couverture sur des dérivés actions en Asie. Cette nouvelle déception avait entrainé des interrogations sur la qualité de sa gestion des risques.



Ce profit warning avait été suivi par trois trimestres de pertes, avant impôts, pour sa division banque de financement et d'investissement. Elle avait en particulier souffert des contre-performances de ses activités actions. Natixis a en conséquence décidé d'arrêter les produits les plus complexes et de revoir à la baisse les limites d'exposition des produits à profil de risque faible et modéré.



Enfin, le directeur général. François Riahi, qui occupait ce poste depuis seulement juin 2018, avait été remplacé début août par Nicolas Namias, en raison " de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis ". La banque d'affaires devait présenter un plan stratégique en juin 2021.