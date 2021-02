NATIXIS : Generali devient le 1er assureur à adopter en France,...

46%, c'est la part que représentent les chèques sur le nombre total de fraudes au paiement en 2019 en France*. En réponse à la recrudescence des fraudes sur les chèques, Generali a choisi de s'appuyer sur le savoir-faire de Natixis en matière de paiement instantané et d'initiation de paiement en ligne pour proposer à ses assurés ce nouveau moyen de paiement.

Ceux-ci peuvent désormais régler leurs cotisations par virement initié, totalement digital et sécurisé via une authentification forte, avec le choixentre un virement instantané, exécutable en 10 secondes, ou un virement SEPA. A la clé, un gain non négligeable de simplicité et de temps pour le parcours client en ligne.

Cette solution garantit par ailleurs uneparfaite traçabilité du paiement, tant pour le client qui, après validation, reçoit un sms ou un mail de confirmation à la suite de la transaction, que pour Generali qui identifie automatiquement les primes reçues. Ce mode de paiementest également disponible à partir d'une solution mobile.

Un socle technologique robuste

Avec la solution de Natixis Payments pionnière dans le domaine du paiement instantané depuis 2018, Generali complète lagamme de moyens de paiement sécurisée mis à la disposition de ses clients. Ce déploiement correspond également à la politique globale que mène Generali en matière de digitalisation du parcours client.

Natixis Payments s'est appuyée sur un socle technologique robuste et des équipes d'experts reconnus dans différents métiers de Natixis pour coconstruire ce projet avec Generali qui devient ainsi la première compagnie d'assurance à proposer ce nouveau moyen de paiement en France. Cette solution innovante applique en outre les standards fixés par la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2). Celle-ci impose notamment une généralisation de l'authentification forte du client, avec la demande de confirmation lors d'opérations sensibles.

« Ce projet illustre parfaitement la proposition de valeur apportée par le couple DSP2 et Instant Payment en termes d'amélioration de l'expérience client et utilisateur. C'est également un exemple très concret de l'opportunité que représentent l'Open Banking et la montée en puissance des API pour nos clients en matière d'innovation et de développement de leurs activités », affirme Pierre-Antoine Vacheron,directeur général de Natixis Payments et membre du comité de direction générale de Natixis.

« L'innovation faisant partie de l'ADN de Generali, nous sommes fiers d'avoir mis en place cette solution innovante utilisant à la fois les atouts de l'Instant Payment et la force de l'Open Banking, qui offre à nos clients une expérience encore plus fluide, sécurisée et totalement digitalisée, en complément des moyens de paiement déjà existants. La crise sanitaire que nous traversons nous invite chaque jour à nous améliorer pour proposer davantage de souplesse et de simplicité à nos clients : la mise en place de ce nouveau moyen de paiement en est une belle illustration », déclareLaetitia Léonard-Reuter, Directrice Financière et membre du Comité Exécutif de Generali France.

* Rapport annuel 2019 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement publié le 22 septembre