NATIXIS : Les stratégistes divisés sur l'évolution des actions-Natixis IM

PARIS, 14 septembre (Reuters) - Les stratégistes de Natixis Investment Managers et ses affiliés sont partagés sur l'évolution des actifs risqués d'ici à la fin de l'année.

Pour 53% des stratégistes interrogés, un mouvement à la vente sera observé sur les actions, 47% estimant au contraire que la séquence de hausse en cours va se poursuivre, montre une étude publiée lundi.

"Bien qu'il existe un consensus au sein du groupe sur le fait que la reprise sera difficile, la direction vers laquelle les marchés vont se diriger à la fin de l'année n'est pas claire", explique Esty Dwek, responsable de la stratégie "global macro" au sein de Natixis Investment Managers Solutions, dans un communiqué.

"Nous anticipons une volatilité politique accrue à l'approche des élections américaines et, ce qui n'est pas inhabituel, une polémique électorale", ajoute-t-elle.

Une deuxième vague de COVID-19 arrive en tête des préoccupations, suivie par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et l'élection présidentielle américaine de novembre, plus des trois quarts (78%) des stratégistes interrogés prédisant une victoire du candidat démocrate Joe Biden, montre l'étude.

Malgré le rebond spectaculaire observé depuis la dislocation des marchés au mois de mars et le soutien monétaire et budgétaire sans précédent mis en place, un tiers des stratégistes anticipent une reprise économique en W, indique le rapport, qui rassemble les conclusions de 36 stratégistes, économistes et gestionnaires de portefeuille représentant Natixis Investment Managers, 14 de ses gestionnaires d'actifs affiliés et Natixis Corporate & Investment Banking.

(Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)