NATIXIS : Mirova et Natixis Interépargne obtiennent le label...

Le FCPE Impact Actions Emploi Solidaire, premier FCPE distribué par Natixis Interépargne à être labellisé « Relance »

Lancé en octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, le label « Relance » a pour objectif d'orienter l'épargne des Français vers des véhicules d'investissement qui soutiennent le plan de relance économique dévoilé par le Gouvernement français en septembre. Le label « Relance » peut être attribué à des fonds cotés ou non cotés, à condition qu'ils soient investis au moins à 30 % dans les fonds propres d'entreprises françaises et qu'au moins 10 % du fonds soit consacré à l'investissement dans des TPE (Très Petites Entreprises), des PME (Petites et Moyennes Entreprises) ou ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) dont le siège est situé en France.

Impact Actions Emploi Solidaire, un fonds alliant recherche de performance et engagement concret en faveur de l'emploi

Fonds pionnier de la finance solidaire, le FCPE Impact Actions Emploi Solidaire est aligné avec l'objectif du label « Relance » de mettre en lumière des fonds investissant dans l'économie française. En effet, le FCPE Impact Actions Emploi Solidaire est un fonds dit « 90/10 » destiné à soutenir la création d'emplois en France sur tout son spectre d'investissement. La poche actions (90 %) investit dans des sociétés cotées porteuses d'une dynamique de création d'emplois en France, alors que la poche solidaire (10 %), finance, en collaboration avec France Active, des structures d'utilité sociale sur le territoire français. Un rapport d'impact permet de mesurer régulièrement l'impact concret de ce fonds sur la création d'emplois : près de 61 000 emplois en France ont été créés ou consolidés depuis les cinq dernières années (1). Le fonds est principalement investi dans des actions cotées, à plus de 60 % françaises (données au 14 octobre 2020) et bénéficie du label Finansol(2) et CIES(3) (Comité Intersyndical de l'Épargne Salariale).

Christophe Eglizeau, Directeur général de Natixis Interépargne souligne : « Natixis Interépargne se félicite d'obtenir avec Mirova le label Relance qui témoigne de notre engagement à soutenir l'économie française. La thématique de la création d'emplois prend aujourd'hui tout son sens au regard de la situation actuelle et résonne fortement chez nos épargnants puisque les encours atteignent 87,5 M€. (4) »

Fabien Leonhardt, Gérant actions et leader du pôle Emploi & Solidaire chez Mirova déclare :« Nous sommes ravis de l'obtention du label Relance pour le FCPE Impact Actions Emploi Solidaire. Cela valide notre approche exigeante et originale de prise en compte de la dynamique de création d'emplois en France dans notre processus de gestion. Cet enjeu est d'autant plus crucial dans le cadre de l'épargne salariale, car nos porteurs sont à la fois épargnants et salariés en France, donc évidemment concernés par cette thématique. »

*Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 90% dans un autre fonds qui prend alors la qualification de maître.