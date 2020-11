NATIXIS : Nominations au sein du comité de direction générale de Natixis

Nicolas Namias, directeur général de Natixis, a déclaré : « Je suis particulièrement heureux d'accueillir Anne-Christine Champion et Mohamed Kallala au sein du comité de direction générale de Natixis en tant que co-responsables mondiaux de la Banque de grande clientèle. Anne-Christine et Mohamed disposent d'une connaissance approfondie de Natixis et de ses clients depuis la création de notre entreprise et maîtrisent parfaitement les différentes expertises de nos activités de Banque de grande clientèle. Ils auront notamment pour mission de mettre en œuvre les nouvelles orientations que nous avons arrêtées pour ce métier et de préparer, avec l'ensemble des équipes, notre prochain plan stratégique de développement et de croissance. Je tiens à remercier chaleureusement Marc Vincent pour le travail remarquable qu'il a accompli au service de la Banque de grande clientèle et de Natixis depuis 2012 et me réjouis qu'en tant que responsable mondial du M&A pour Natixis, il pilote le développement de nos boutiques de fusions et acquisitions, dont il a activement contribué à la création.»