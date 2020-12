NATIXIS : Renan Borne nommé Chief Information Officer et responsable...

Renan Borne assurera le pilotage stratégique et le développement de solutions technologiques. Il aura également pour responsabilité de définir, communiquer et mener à bien l'exécution de la stratégie digitale de Natixis Investment Managers. Renan agira par ailleurs en tant que sponsor pour les initiatives transverses de Natixis en matière de transformation et de technologie, dans l'ensemble des activités de gestion d'actifs de la société.

Renan Borne sera sous la responsabilité de Joseph Pinto, Chief Operating Officer (COO) de Natixis IM et de Catherine Chedru-Refeuil, responsable informatique de la Gestion d'actifs et de fortune et de la Banque de grande clientèle de Natixis.

Joseph Pinto, COO de Natixis Investment Managers, a déclaré : « la digitalisation et la révolution du traitement des données ont joué un rôle clé dans la transformation de l'industrie de la gestion d'actifs ces dernières années et continueront à façonner nos pratiques. Chez Natixis Investment Managers, l'innovation digitale et sa mise en œuvre sont au cœur de notre stratégie et constituent la clé pour mieux répondre aux besoins de nos clients, en recherche de solutions de pointe pour répondre à des objectifs souvent complexes. La vaste expérience de Renan dans la conduite de projets technologiques pour des sociétés de services financiers d'envergure mondial, sera un atout important dans la poursuite de nos ambitions numériques et je suis heureux de l'accueillir dans l'équipe. »