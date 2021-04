NATIXIS : A suivre aujourd'hui

Tim Ryan est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de Gestion d’actifs et de fortune, et directeur général de Natixis Investment Managers. Il prendra ses fonctions le 12 avril et succèdera à Jean Raby qui a décidé de poursuivre une autre opportunité professionnelle.



Tim Ryan débute sa carrière en 1992 dans la gestion d'actifs au sein d'une filiale de HSBC. En 2000, il rejoint AXA et élargit son expérience en prenant la responsabilité d'un pôle de gestion quantitative avant de devenir, en 2003, Chief Investment Officer de l'activité assurance pour le Japon puis l'Asie. En 2008, Tim Ryan est nommé Chief Executive Officer en charge de différentes régions (Japon et Europe et Moyen Orient) pour le compte de la filiale de gestion d'actifs américaine d'AllianceBernstein. En 2017, Tim Ryan rejoint Generali et devient Group Chief Investment Officer des actifs de l'assurance et Global CEO de l'Asset & Wealth Management.