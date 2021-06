NATIXIS : Dominique Garnier nommé administrateur de Natixis

Paris, le 02 juin 2021

Dominique Garnier nommé administrateur de Natixis

Le conseil d’administration de Natixis, réuni le 28 mai 2021, a coopté comme administrateur Dominique Garnier, directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour succéder à Alain Condaminas.

Dominique Garnier débute sa carrière en 1983 au sein de la Banque Populaire Anjou Vendée. Après un cursus à l’inspection générale du Groupe Banque Populaire entre 1992 et 1994, il rejoint le comité de direction de la Banque Populaire Anjou Vendée. En 2001, il participe à la création de la Banque Populaire Atlantique et il en est nommé directeur général adjoint en 2002.

En 2008, il prend les fonctions de directeur adjoint de la stratégie de la Banque Fédérale des Banques Populaires. En 2009, à la création du Groupe BPCE, il est nommé directeur de la coordination Banque Commerciale et devient membre du comité exécutif de BPCE.

Il est nommé en 2010 directeur général de la Banque Populaire du Sud-Ouest puis de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en novembre 2011. En décembre 2018, Dominique Garnier devient membre du comité de direction générale de BPCE en charge du Pilotage du projet d’intégration des métiers Affacturage, Cautions et Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et activités de Titres puis en avril 2019, en charge des Solutions et Expertises financières. En mai 2021, Dominique Garnier est nommé directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,3 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 mars 2021

