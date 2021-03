NATIXIS : Grand Prix du Jury du baromètre des entreprises apprenantes décerné à Natixis

Chez Natixis, nous avons la volonté de donner les moyens à chacune et chacun de se développer et d'acquérir les compétences utiles à l'exercice de son métier actuel et futur.

Plusieurs dimensions ont ainsi capté l'attention du jury, qu'il s'agisse de l'offre de formation déployée en pleine crise sanitaire, des parcours de reconversion aux métiers d'avenir ou encore du lancement de la nouvelle plateforme de formation en ligne LinkedIn Learning.

S'adapter à la crise et proposer de nouveaux formats d'apprentissage

Dès mars 2020, l'accompagnement des collaborateurs et leaders sur des sujets inédits a été l'une des priorités de Natixis. Des webinars sur mesure « Parents-Enfants confinés », « Management et collaboration à distance forcée » ou encore « Pleine conscience » ont permis aux collaborateurs de Natixis de mieux appréhender cette situation exceptionnelle et de mieux gérer leur quotidien.

La crise nous a aussi poussés à faire évoluer nos pratiques. Avec près de 60 % de nos formations repensées à distance, nos collaborateurs continuent à se développer en fonction de leur besoin et selon des modalités pédagogiques diversifiées (e-coaching, codéveloppement, classes virtuelles, webinars, solutions digitales, etc.). De nouvelles manières d'apprendre désormais adoptées par un nombre croissant de collaborateurs.

Former nos collaborateurs aux nouveaux métiers

Parce que la révolution des compétences est en marche et que les métiers de la finance n'y échappent pas, nous avons mis en place un ambitieux programme pour faciliter la mobilité professionnelle ainsi que la formation aux nouveaux métiers. C'est dans ce cadre, par exemple, que nous avons lancé la Step Up Academy, notre programme de reskilling qui permet de changer de métier en bénéficiant d'un parcours de formation en alternance.

En 2020, une soixantaine de parcours de reconversion ont été déployés, dont certains sont spécifiques aux métiers du développement, en partenariat avec Simplon, ou encore dédiés à la Data.

À cela s'ajoute une gamme diversifiée de solutions à la carte conçues pour définir son projet professionnel, réaliser son CV, évaluer ses compétences et sa motivation (tests de personnalité en libre-service), etc.

Apprendre partout, tout le temps et à son rythme

De plus en plus, les collaborateurs se révèlent être acteurs de leur développement. Natixis passe à la vitesse supérieure en matière d'autoformation en mettant à disposition une plateforme unique, très riche et mondialement reconnue : LinkedIn Learning.

Avec plus de 16 000 cours dispensés par des experts autour des technologies, des soft skills ou du leadership, LinkedIn Learning a déjà séduit plus de 2 500 collaborateurs. De la vidéo courte au parcours certifiant, chacun a la liberté de cultiver son rituel de formation à son rythme, en fonction de ses envies et de son profil de compétences.