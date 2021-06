NATIXIS : Succès de notre première campagne Diversité & inclusion

Notre objectif est que chacun se sente libre d'être lui-même au sein de l'entreprise, soit choisi sur ses compétences et ait les mêmes chances de réussir.

Cécile Tricon-Bossard, directrice des ressources humaines de Natixis

Let's be the change : il ne tient qu'à nous de changer

La diversité et l'inclusion sont un sujet sur lequel nos clients, nos partenaires, nos candidats nous attendent. Tout comme nos collaborateurs qui attendent des engagements et des actes. Pour Cécile Tricon-Bossard, directrice des ressources humaines de Natixis, « la société dans son ensemble est diverse, nos clients le sont, il nous appartient de refléter cette diversité. Notre objectif est que chacun se sente libre d'être lui-même au sein de l'entreprise, soit choisi sur ses compétences et ait les mêmes chances de réussir. »

Depuis la signature en 2009 de la charte de la Diversité, nous avons fait beaucoup de progrès, avec des résultats à la clé. Prenons l'exemple de l'égalité F/H, aujourd'hui nous comptons 36 % de femmes au comité de direction générale. Nous avons doublé notre taux d'emploi direct des personnes en situation de handicap en cinq ans. S'agissant de l'inclusion des LGBT+, deux réseaux professionnels - All Equals et Natixis Pride Network ont été créés et sont soutenus au plus haut niveau de l'entreprise. Enfin, pour ce qui est des jeunes générations, nous n'avons eu de cesse de soutenir leur entrée dans la vie professionnelle, avec pour engagement depuis 3 ans de recruter 50 % de juniors en CDI.

Nous nous devons de continuer à ouvrir nos frontières, être plus ouverts aux différences culturelles et pour que chacun puisse apporter le meilleur de lui-même au bénéfice de nos clients

Nicolas Namias, directeur général de Natixis

« Nous devons être proactifs sur la diversité et l'inclusion » a indiqué Nicolas Namias, directeur général de Natixis, lors d'un meet-up interne dédié à la journée mondiale de la diversité culturelle. « Toute forme de discrimination est contraire aux valeurs portées par notre entreprise et notre groupe. Nous avons tous le pouvoir d'agir, chacun à notre niveau. Nous sommes une entreprise internationale, présente dans 36 pays, avec plus de 100 nationalités, nous nous devons de continuer à ouvrir nos frontières, être plus ouverts aux différences culturelles et pour que chacun puisse apporter le meilleur de lui-même au bénéfice de nos clients », souligne Nicolas Namias.

Des engagements forts à horizon 2024

Pour Christelle Room, responsable Diversité & Inclusion, « une entreprise inclusive est une entreprise dans laquelle on recherche et accueille positivement les différences ». C'est pourquoi nous réaffirmons nos engagements prioritaires à horizon 2024 dans notre politique D&I parmi lesquels :

40 % au moins de femmes dans l'ensemble nos cercles de leadership

au moins de femmes dans l'ensemble nos cercles de leadership 50 % de juniors parmi les recrutements

de juniors parmi les recrutements 25 % de profils internationaux dans nos instances de leadership,

Il n'est donc pas anodin que la campagne Let's be the change ait réuni autant de collaborateurs du monde entier, à Paris, Boston, Hong Kong, New York, Singapour, Porto, Londres ou encore Dubaï. De même, elle a mobilisé nos collectifs en faveur de la mixité, avec le réseau Winn, et de l'inclusion des personnes en situation de handicap et la communauté LGBT+ : All Equals et Natixis Pride Network.

Notre ambition est d'être une entreprise où chacun, indépendamment de son âge, son origine, son orientation sexuelle ou son genre, peut être lui-même. Parce que nous pensons que chacun a un rôle à jouer pour plus d'égalité et de durabilité quelle que soit sa place dans l'entreprise, chacun de nos collaborateurs a pu marquer son engagement, à travers cette première campagne, à sa manière : certains en participant à notre immense fresque collective et en arborant l'hashtag letsbethechange, d'autres en partageant leur histoire dans notre magazine interne ou en témoignant lors de discussions ouvertes et inspirantes.