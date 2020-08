NATIXIS : soutient les mesures mises en œuvre par H2O Asset Management dans l'intérêt des clients

Paris, le 28 août 2020

Natixis soutient les mesures mises en œuvre par H 2 O Asset Management dans l’intérêt des clients

H 2 O Asset Management (H 2 O AM) a annoncé la suspension temporaire de 8 de ses fonds1 pour une période estimée à 4 semaines en vue de cantonner les titres privés et permettre aux investisseurs de retrouver la liquidité sur la part des actifs liquides.

La décision de suspendre ces fonds a été prise dans l’intérêt des porteurs de parts et pour préserver leur égalité de traitement. Les 16 autres fonds gérés par H 2 O AM restent ouverts aux souscriptions et aux rachats.

Natixis soutient ces mesures dont l’objectif est de protéger l’intérêt des investisseurs.

H 2 O AM est un gestionnaire d’actifs spécifique créé au sein de Natixis Investment Managers, caractérisé par des stratégies d’investissement global macro différenciées. Il constitue l’une des 24 sociétés de gestion, indépendantes les unes des autres et autonomes dans leurs décisions d’investissement, que compte le modèle diversifié de gestion d’actif de Natixis.

La suspension de ces fonds n’a pas d’impact financier sur Natixis, ni au bilan, ni au compte de résultat. Natixis détient, à travers Natixis Investment Managers, 50,01% des actions de H 2 O AM, dont les encours sous gestion représentent 2,3% des encours totaux de Natixis Investment Managers2. Les investissements de Natixis dans les fonds de H 2 O AM s’établissent à 20 M€ au titre de la seed money et à 60 M€ au travers de la trésorerie de H 2 O Asset Management investie dans ses fonds.

La contribution de H 2 O AM au résultat net part du groupe de Natixis est limitée (4 M€ au 2T20) et devrait le rester au cours des prochains trimestres, pour lesquels il n’était plus attendu de commissions de surperformance compte tenu de l’impact de la crise du COVID-19 qui a affecté la performance récente de ses fonds. Hors commissions de surperformance, la contribution de H 2 O AM aux résultats 2019 de Natixis était de :

environ 150 M€ de PNB, soit moins de 2% des revenus sous-jacents de Natixis 3 ;

; environ 30 M€ de résultat net part du groupe, soit environ 2,5% du résultat net sous-jacent3 de Natixis.

Par ailleurs, les commissions de surperformance provenant d’affiliés autres que H 2 O AM étaient de près de 150 M€ au sein des revenus de la Gestion d’actifs qui totalisaient 3,5 Md€ en 2019.





À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 30 juin 2020

1 H 2 O Multibonds, H 2 O Allegro, H 2 O Multistrategies, H 2 O Adagio, H 2 O Moderato, H 2 O Vivace, H 2 O Multiequities et H 2 O Deep Value

2 Chiffres à fin juin 2020

3 Hors éléments exceptionnels et hors contribution des commissions de surperformance provenant de H 2 O AM





