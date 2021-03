NATIXIS toujours au dessus de 4 euros : le Conseil recommande d'apporter ses titres à l'offre

Depuis deux mois, l’action Natixis (-0,12% à 4,055 euros) évolue en Bourse au-dessus des 4 euros, le prix proposé le 9 février par BPCE pour racheter les 29,3% du capital que la banque ne détient pas encore. Les investisseurs montrent ainsi clairement qu’ils anticipent un relèvement de l’offre, même si pour l'instant rien ne permet de l'anticiper.



Hier soir, le Conseil d'administration de la banque a rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt de Natixis, ses actionnaires et ses salariés. Il recommande ainsi aux actionnaires de Natixis d'apporter leurs titres à l'offre de BPCE. La banque d'affaires a pris cette décision après avoir pris connaissance des travaux du Comité ad hoc et des conclusions du cabinet Ledouble, agissant en qualité d'expert indépendant, dont le rapport conclut que les termes de l'offre de BPCE sont équitables pour les actionnaires de Natixis.



Il n'empêche pour les actionnaires qui ont conservé le titre depuis sa mise sur le marché, à 19,55 euros fin 2006, l'offre laisser un goût amer. 2,8 millions de particuliers avaient alors participé à l'opération.



Cette offre de rachat intervient alors que le secteur bancaire connaît un retour en grâce auprès des investisseurs depuis ces derniers mois du fait de son caractère value et de sa corrélation avec la pentification de la courbe des taux. Depuis la clôture du 9 février, date de la présentation de l'offre, l'indice EuroStoxx des banques a encore progressé de 11,6%.