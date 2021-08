Natixis IM : nouvelle responsable de l'investissement durable

Natixis Investment Managers (Natixis IM), l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde avec 1.152,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, a nommé Nathalie Wallace au poste de responsable de l'investissement durable au niveau mondial (Global Head of Sustainable Investing).



Nathalie Wallace sera chargée de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution, ses sociétés de gestion affiliées et au niveau des initiatives de Place.



' L'ESG est au coeur des ambitions stratégiques de Natixis IM avec un objectif de 600 milliards d'euros d'encours, soit 50 % des actifs sous gestion, dans la catégorie des investissements durables ou à impact d'ici 2024 ' indique la direction.



Tim Ryan, Directeur général de Natixis Investment Managers et membre du Comité de Direction Générale de Natixis, a déclaré: ' Ayant récemment travaillé chez Mirova, notre filiale dédiée à l'investissement durable, je suis convaincu que les connaissances approfondies de Nathalie et sa longue expérience du secteur aideront nos clients à aligner leurs convictions ESG sur leurs objectifs d'investissement et à accélérer la transition vers une économie mondiale plus durable. '



