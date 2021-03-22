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Natixis: Trafigura Group obtient un crédit conditionné à des critères RSE

22/03/2021 | 08:56
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22 mars (Reuters) - Natixis SA:

* ACCOMPAGNE TRAFIGURA GROUP EN TANT QUE JOINT SUSTAINABILITY COORDINATOR DU TOUT PREMIER FINANCEMENT À CRITÈRES RSE ACCORDÉ AU SECTEUR DU NÉGOCE DE LÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES

* CETTE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE (« EUROPEAN RCF ») SE COMPOSE DUN CRÉDIT RENOUVELABLE SYNDIQUÉ MULTIDEVISE DUN MONTANT DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS, DATÉ DU 6 MARS 2020 ET VALABLE UN AN

* OPTION DE PROLONGATION DE TROIS ANS PORTANT SUR UNE TRANCHE DE 3,6 MILLIARDS DE DOLLARS DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE ÉTENDUE DE 2018 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 7 993 M 9 500 M -
Résultat net 2021 843 M 1 002 M -
Dette nette 2021 - - -
PER 2021 15,3x
Rendement 2021 4,67%
Capitalisation 12 767 M 15 195 M -
Capi. / CA 2021 1,60x
Capi. / CA 2022 1,55x
Nbr Employés 16 943
Flottant 26,1%
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
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Consensus
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Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 3,79 €
Dernier Cours de Cloture 4,05 €
Ecart / Objectif Haut -0,94%
Ecart / Objectif Moyen -6,46%
Ecart / Objectif Bas -23,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
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Nathalie Bricker Chief Financial Officer
Laurent Mignon Chairman
Veronique Sani Chief Technology & Transformation Officer
Stephane Morin Head-Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
NATIXIS45.14%15 280
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EQUITABLE HOLDINGS, INC.27.47%14 186
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SBI HOLDINGS, INC.36.29%7 167
ROTHSCHILD & CO16.41%2 775
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