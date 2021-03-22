Natixis: Trafigura Group obtient un crédit conditionné à des critères RSE

22 mars (Reuters) - Natixis SA:
* ACCOMPAGNE TRAFIGURA GROUP EN TANT QUE JOINT
SUSTAINABILITY
COORDINATOR DU TOUT PREMIER FINANCEMENT À CRITÈRES RSE ACCORDÉ
AU SECTEUR DU NÉGOCE DE LÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES
* CETTE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE (« EUROPEAN RCF »)
SE
COMPOSE DUN CRÉDIT RENOUVELABLE SYNDIQUÉ MULTIDEVISE DUN
MONTANT DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS, DATÉ DU 6 MARS 2020 ET
VALABLE UN AN
* OPTION DE PROLONGATION DE TROIS ANS PORTANT SUR UNE
TRANCHE DE
3,6 MILLIARDS DE DOLLARS DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE
ÉTENDUE DE 2018
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(Gdansk Newsroom)