Natixis : Assurances retient les solutions d'intelligence...

Basées sur l'intelligence artificielle, les solutions de reconnaissance automatique des documents (RAD) et de lecture automatique de documents (LAD) de diwise by CNP Assurances sont utilisées depuis février 2021 au sein de l'« Espace Successions Assurances », le portail internet destiné aux clients et bénéficiaires d'assurance vie de Natixis Assurances. Elles ont d'ores et déjà permis à plus de 2 500 bénéficiaires de disposer du contrôle automatique de leurs pièces d'identité et de leurs relevés d'identité bancaire (RIB) déposés sur le portail. Le processus étant réalisé en temps réel, les temps de gestion et les démarches pour réclamer une pièce d'identité à jour, un RIB lisible ou un document conforme sont économisés contribuant ainsi à une expérience client optimisée.

Actuellement accessibles pour plus de 80% des bénéficiaires des contrats d'assurance vie (l'époux ou l'épouse, les ayants droit et les bénéficiaires désignés par l'assuré), le dispositif sera progressivement étendu au traitement de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier de règlement des capitaux (pièces fiscales, dévolution successorale…) jusqu'à, étape ultime, l'automatisation du paiement du capital.

« Lancé en 2018, l'Espace Successions Assurances est destiné à faciliter et rendre transparentes, pour les bénéficiaires et également pour les conseillers des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, les démarches administratives dans le cadre du règlement des capitaux d'assurance vie. Courant 2020, cet espace a été ouvert aux bénéficiaires des contrats de CNP Assurances conclus auprès des Caisses d'Epargne. Notre plateforme vient aujourd'hui s'enrichir d'un nouveau service de reconnaissance en temps réel des documents, développé par la filiale diwise de notre partenaire CNP Assurances. Cette initiative qui constitue une étape concrète de notre stratégie d'utilisation des API nous permet d'améliorer l'expérience des bénéficiaires, et illustre la complémentarité du partenariat avec CNP Assurances » dit Nofel Goulli, Directeur général délégué Natixis Assurances / Métier Assurances de personnes

« Nous sommes heureux que les solutions de lecture et de reconnaissance automatique des documents développées par notre filiale diwise by CNP Assurances aient été retenues par notre partenaire Natixis Assurances pour optimiser l'expérience de ses clients et en particulier faciliter les démarches administratives des bénéficiaires d'assurance vie dans un moment déjà marqué par le deuil. Cette co-construction avec BPCE est une nouvelle illustration du dynamisme de notre partenariat. » ajoutent Thomas Chardonnel, Directeur de la business unit partenariat BPCE, activités Retraite et Assurance Emprunteurs Europe et Frederic Fernique, Directeur partenariat BPCE de CNP Assurances