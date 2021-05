Natixis : Payments accélère la digitalisation de ses...

Agrégateur d'enseignes, Jackpot permet de convertir en temps réel une somme en carte cadeau. L'utilisateur peut obtenir une e-carte cadeau à offrir ou à dépenser chez le marchand de son choix de manière instantanée. L'expérience client est augmentée car la solution permet aux porteurs d'une e-carte cadeau de la dépenser dans son intégralité, sans condition et à l'euro près, selon son achat, simplement et sans perdre d'argent.



Pour les enseignes, cette solution permet de développer du flux clients et du chiffre d'affaires supplémentaire et de pouvoir proposer des e-cartes cadeaux à leur marque en temps réel même pour celles qui n'en disposent pas.

Cette solution, par ses fonctionnalités, est actuellement unique en France tant pour les enseignes que pour les sites et applications mobiles qui intègrent l'API Jackpot pour se fournir en e-cartes cadeaux.

Tripler le réseau d'enseignes

Grâce à cette intégration, l'activité Avantages et services pour les collaborateurs complète son offre de produits et son réseau d'enseignes partenaires. Jackpot permet aujourd'hui de créer à la demande les e-cartes cadeaux de plus de 100 marques en France, avec pour objectif de tripler ce nombre en 18 mois et d'élargir son réseau au marché européen.

Renforcer l'expérience client

L'acquisition de cette Start-up démontre la volonté de l'activité Avantages et services pour les collaborateurs de Natixis Payments d'offrir toujours la meilleure expérience clients notamment dans les réseaux d'enseignes où les porteurs de cartes cadeaux peuvent utiliser leur carte de paiement.

Jackpot devient le fournisseur unique des entités de Natixis Payments proposant des cartes cadeaux (Plateforme CSE de Comitéo, cagnotte collaborative par Le pot Commun et les cartes prépayées B2B et B2C par Titres Cado) et continue de proposer sa solution à des entreprises externes à Natixis, permettant à l'activité Avantages et services pour les collaborateurs de développer un volume d'affaires supplémentaire vers ses partenaires commerçants.

Stéphan Dixmier, le Directeur de l'activité Avantages et services pour les collaborateurs déclare : « Avec cette acquisition nous accélérons la digitalisation de nos solutions, sur les cartes cadeaux. En temps réel, le consommateur génère des bons d'achat dans l'enseigne partenaire de son choix, y compris chez celles qui n'ont pas de carte cadeau à leur marque. Nous répondons à l'évolution des usages et à la manière de consommer des Français, qui est de plus en plus immédiate et omnicanale, en alignement avec la stratégie de Natixis Payments. »

Hélène Gounot, fondatrice de Jackpot aura pour objectif au sein de Natixis Payments de développer le nombre de sites et applications mobiles qui intègrent l'API Jackpot « Jackpot est né de la volonté de simplifier l'approvisionnement en e-cartes cadeaux des sites et applications mobiles qui reversent de l'argent, des dotations ou des récompenses à leurs utilisateurs, avec une solution digitale à la demande et clé en main, depuis l'affichage des offres jusqu'à l'édition des cartes. C'est tout naturellement que ce service s'intègre aux services proposés par l'activité Avantages et services pour les collaborateurs de Natixis Payments ».