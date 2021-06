Natixis : appel d'une condamnation en justice

Natixis annonce avoir décidé de faire appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire de son communiqué diffusé en 2007, considérant n'avoir commis aucune infraction et que le tribunal n'a pas tenu compte de ses arguments.



Pour rappel, le tribunal a jugé insuffisante l'information portée par son communiqué du 25 novembre 2007 et plus précisément sur les risques auxquels la banque se trouvait exposée à l'époque en raison de la crise des subprimes.



Aussi, le tribunal a prononcé une peine d'amende de 7,5 millions d'euros à l'encontre de l'établissement financier. Les parties civiles se sont vues quant à elles allouer une indemnité globale de l'ordre de deux millions d'euros.



