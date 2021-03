Natixis : nominations dans la division Wealth Management

Audrey Koenig est nommée directrice générale de Natixis Wealth Management.

Elle succède à George Eric de la Bruniere qui prendra d'autres fonctions au sein du pôle Gestion d'actifs et de fortune.

Olivier Bouvet est nommé directeur général délégué de Natixis Wealth Management.



Audrey Koenig, directrice générale de Natixis Wealth Management, Marc Riez, directeur général de VEGA Investment Managers, et George Eric de la Brunière sont rattachés à Christophe Lanne, président des conseils d'administration de Natixis Wealth Management et de ses filiales.



