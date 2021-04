Natixis : partenariat avec deux 'charter schools' américaines

Le groupe bancaire français Natixis a annoncé vendredi la signature de partenariats avec deux 'charter schools' américaines dans le cadre de son programme philanthropique conduit aux Etats-Unis.



Aux termes des partenariats, sa filiale Natixis Investment Managers va collaborer avec l'Academy of the Pacific Rim de Boston (APR) et la Life Learning Academy de San Francisco (LLA) sur des programmes de formation, de choix de carrière et d'éducation financière.



L'objectif, à en croire le gestionnaire de placements, est de préparer les élèves des écoles élémentaires et de l'enseignement secondaire aux métiers de la finance.



Les 'charter schools' sont des écoles financées par des fonds publics mais qui disposent d'une certaine autonomie en matière de gestion afin de permettre aux parents et aux enseignants de motiver au mieux les élèves issus des quartiers défavorisés.



Natixis Investment Managers - qui gère aujourd'hui près de 1.400 milliards de dollars d'actifs - est basé à la fois à Paris et à Boston.



