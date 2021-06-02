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Natixis : poursuit ses travaux en vue de sortir du capital de H2O

02/06/2021 | 18:24
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2 juin (Reuters) - NATIXIS SA:

* NATIXIS IM ET H2O AM INDIQUENT POURSUIVRE LEURS TRAVAUX EN VUE DAMENDER LE PROJET DE TRANSACTION DANS LOBJECTIF DE DÉNOUER LEUR PARTENARIAT, TOUT EN ASSURANT UNE TRANSITION ORDONNÉE DANS LINTÉRÊT DES CLIENTS DE H2O AM

* COMMUNIQUÉ FAISANT SUITE AUX ÉCHANGES AVEC LES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROJET DE CESSION PAR NATIXIS IM DE SA PARTICIPATION DANS H2O AM

* LE MARCHÉ SERA TENU INFORMÉ DU NOUVEAU CALENDRIER DE LOPÉRATION Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 857 M 1 047 M -
Dette nette 2021 - - -
PER 2021 13,6x
Rendement 2021 4,89%
Capitalisation 12 799 M 15 677 M -
Capi. / CA 2021 1,58x
Capi. / CA 2022 1,55x
Nbr Employés 16 943
Flottant 26,5%
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Ecart / Objectif Haut -1,13%
Ecart / Objectif Moyen -6,65%
Ecart / Objectif Bas -23,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Nicolas Namias Chief Executive Officer
Nathalie Bricker Chief Financial Officer
Laurent Mignon Chairman
Veronique Sani Chief Technology & Transformation Officer
Stephane Morin Head-Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.30.61%7 975
SBI HOLDINGS, INC.12.91%6 142
OLD MUTUAL LIMITED20.27%4 992