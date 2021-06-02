Natixis : poursuit ses travaux en vue de sortir du capital de H2O

2 juin (Reuters) - NATIXIS SA:
* NATIXIS IM ET H2O AM INDIQUENT POURSUIVRE LEURS TRAVAUX EN
VUE
DAMENDER LE PROJET DE TRANSACTION DANS LOBJECTIF DE DÉNOUER
LEUR PARTENARIAT, TOUT EN ASSURANT UNE TRANSITION ORDONNÉE DANS
LINTÉRÊT DES CLIENTS DE H2O AM
* COMMUNIQUÉ FAISANT SUITE AUX ÉCHANGES AVEC LES AUTORITÉS
RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROJET DE CESSION PAR NATIXIS IM DE
SA PARTICIPATION DANS H2O AM
* LE MARCHÉ SERA TENU INFORMÉ DU NOUVEAU CALENDRIER DE
LOPÉRATION
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(Gdansk Newsroom)