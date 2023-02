Natixis : nomination de Stéphane Vonthron chez Natixis IM

Natixis Investment Managers (Natixis IM) annonce la nomination de Stéphane Vonthron au poste de Directeur de la Distribution Retail & Wholesale pour le marché français.



Stéphane Vonthron sera rattaché à Gad Amar, Directeur Distribution pour la région Europe de l'Ouest. Sa nomination sera effective entre fin avril et début mai 2023.



Stéphane Vonthron a plus de 15 ans d'expérience en vente et développement dans la gestion d'actifs.



' La nomination de Stéphane Vonthron marque une étape importante dans notre développement commercial sur les segments retail et wholesale en France, et reflète notre engagement à rester au plus près de nos clients et répondre à leurs besoins précis ', a déclaré Gad Amar, Directeur Distribution pour la région Europe de l'Ouest chez Natixis IM.



