Natixis, dont la participation dans Coface s’élève à un peu plus de 15 millions d’actions (soit 10,04% du capital social), a annoncé son intention de céder l’intégralité de sa participation dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. Natixis a obtenu l’ensemble des autorisations règlementaires requises pour lancer le placement.La constitution du livre d'ordres dans le cadre du placement démarre immédiatement et sera assurée par Natixis Corporate & Investment Banking et BNP Paribas, agissant en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.Natixis communiquera les résultats du placement après la clôture du livre d'ordres.