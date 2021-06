Natixis S A : Révéler les talents du numérique

Le Lab42, un laboratoire d'innovations pour les étudiants

Comment accompagner les talents du numérique de demain ? Telle est la mission de l'École42, créée en 2013 par Xavier Niel, qui forme des développeurs du monde entier de manière gratuite, autonome et innovante. Sa pédagogie est basée sur le peer-to-peer learning : un fonctionnement participatif, sans cours, sans professeur, qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l'apprentissage par projets.

C'est le cas au sein du Lab42, né de la collaboration entre Natixis et de l'École42, qui accueille depuis trois ans des étudiants de tous horizons pour leur permettre de travailler avec les équipes de Natixis sur des projets d'innovation pour différents métiers de la banque et de la finance. Ce laboratoire R&D est le miroir de la pédagogie de l'École42 en entreprise : les étudiants travaillent en groupe et peuvent ainsi s'entraider et trouver des solutions ensemble.

Véronique Sani, directrice technology & transformation de Natixis répond aux questions de l'École42 sur l'accueil de leurs étudiants au sein du Lab42 :

La transformation numérique du secteur bancaire et financier

La banque et la finance sont des secteurs où la transformation numérique s'est enclenchée il y a une décennie. Cela va de plus en plus vite : cybersécurité, intelligence artificielle, automatisation et industrialisation des services, etc. Aujourd'hui, les clients sont connectés aux métiers de Natixis et interagissent au quotidien via des plateformes et des services. Dans un secteur ultra compétitif, le time-to-market oblige à constamment être à la pointe des technologies pour innover et répondre aux nouveaux besoins des métiers et de leurs clients.