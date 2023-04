L'Oréal achète la marque de luxe Aesop au brésilien Natura pour 2,5 milliards de dollars

L'opération renforce la présence de L'Oréal sur le marché des cosmétiques de luxe, tout en soulageant financièrement l'entreprise brésilienne, accablée par des marges en baisse et une lourde dette.

La marque, la plus rentable de Natura, exploite près de 400 magasins et a enregistré des ventes de 537 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 21 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente.

Elle a également fait état d'une croissance à deux chiffres dans toutes ses régions l'année dernière, et a déclaré être entrée sur le marché chinois "avec une forte performance qui a dépassé les attentes".

"Aesop exploite tous les courants ascendants actuels et L'Oréal contribuera à libérer son énorme potentiel de croissance, notamment en Chine et dans le secteur du travel retail", a déclaré Nicolas Hieronimus, PDG de L'Oréal, dans un communiqué.

Pour Natura, l'opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste remaniement organisationnel qui a vu l'ancien directeur général et président exécutif Roberto Marques quitter ses fonctions en juin de l'année dernière, cédant les rênes à Fabio Barbosa.

La société a déclaré que la vente soutiendra son désendettement financier et se concentrera sur des priorités stratégiques telles que l'intégration de ses activités en Amérique latine, "ainsi que la poursuite de l'optimisation de l'empreinte d'Avon International et l'amélioration continue de l'activité de The Body Shop".

L'acquisition, qui est soumise aux approbations réglementaires, sera payée en espèces à la date de clôture, prévue au troisième trimestre 2023, a déclaré Natura.