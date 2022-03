La société brésilienne Natura & Co enregistre une hausse de 292 % de son bénéfice net au quatrième trimestre.

La société a annoncé un bénéfice net de 695,4 millions de reais (138,74 millions de dollars), dépassant les prévisions de Refinitiv de 161 millions de reais.

La société, qui possède des marques comme Avon, The Body Shop et Aesop, a déclaré un revenu net trimestriel de 11,6 milliards de reais, soit une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente, mais conforme à une prévision Refinitiv de 11,5 milliards de reais.

Sa marge de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) ajustée a atteint 13,3 %, soit une hausse de 90 points de base par rapport au même trimestre de l'année précédente.

La société a déclaré que les synergies liées à l'achat d'Avon, acheté en 2019, se sont accélérées plus rapidement que prévu, "avec environ 50% de l'objectif déjà atteint à la fin de l'année, aidant Natura & Co à compenser l'inflation des matières premières et les effets négatifs du taux de change", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 5,0123 reais)