Natura &Co Holding S.A. est une société holding spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques. Le groupe propose des produits de maquillage, de soins de la peau, de soins capillaires, de toilette et des parfums sous les marques Natura, The Body Shop, Avon et Aesop. La commercialisation des produits est assurée par le biais de la vente directe. La répartition géographique du CA est la suivante : Brésil (26,1%), Argentine (7,4%), Amérique du Sud (9,9%), Amériques (15,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (9,3%) et Océanie (2,5%).

Secteur Produits cosmétiques