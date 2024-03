Les actions du fabricant brésilien de cosmétiques Natura&Co ont augmenté de plus de 6 % mardi, l'évolution positive des marges et l'annonce de dividendes ayant compensé le fait que sa perte trimestrielle a plus que triplé par rapport à l'année précédente.

Natura a affiché une perte nette pour le quatrième trimestre de 2,7 milliards de reais (542,27 millions de dollars), enregistrant un coup de 1 milliard de reais provenant d'une activité abandonnée qu'elle a vendue récemment, et une dépréciation de 664 millions de reais liée à Avon.

L'entreprise a toutefois déclaré que sa structure de capital plus solide lui permettrait de distribuer 979 millions de reais de dividendes.

Les actions de Natura, cotées à Sao Paulo, ont clôturé en hausse de 6,6 % dans l'après-midi, à 18,48 reais l'unité, leur prix de clôture le plus élevé depuis avril 2022.

"Les résultats ont continué à montrer une trajectoire bonne et cohérente pour délivrer les résultats attendus du redressement, apportant le solide flux de trésorerie disponible et les liquidités aux actionnaires", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note, tout en ajoutant que les dépenses non récurrentes ont apporté de la volatilité aux résultats.

Natura s'est débarrassé d'actifs mondiaux, notamment en vendant les marques Aesop et The Body Shop, pour se concentrer sur l'Amérique latine, où elle a intégré Avon et sa marque éponyme.

Le bénéfice de base de l'entreprise, ou bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), s'est élevé à 671 millions de reais, en hausse de 31 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, mais inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 722,9 millions de reais.

Le chiffre d'affaires net du groupe cosmétique a chuté de 17,4% à 6,61 milliards de reais au cours du trimestre, la direction déclarant qu'elle donne la priorité à la rentabilité plutôt qu'à la croissance du chiffre d'affaires.

Les analystes de Goldman Sachs ont écrit que les résultats " ont apporté quelques tendances encourageantes avec une croissance robuste à un chiffre de la marque Natura au Brésil, ainsi que des gains de marge globaux provenant de l'optimisation du portefeuille, des effets positifs du mix, des augmentations de prix et du contrôle des frais généraux et administratifs. "

Joao Paulo Ferreira, directeur de Natura&Co pour l'Amérique latine, a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats qu'il voyait une marge pour une nouvelle expansion de la marge brute dans la région, qui a augmenté de 3,8 points de pourcentage au cours du trimestre en glissement annuel.

Le PDG Fabio Barbosa a également déclaré aux journalistes que Natura n'envisageait pas de vendre la marque Avon en dehors de l'Amérique latine, connue sous le nom d'Avon International, après que les médias aient rapporté l'année dernière qu'une cession était sur la table.

(1 $ = 4,9791 reais) (Reportage d'Andre Romani et Peter Frontini ; reportage complémentaire d'Alberto Alerigi Jr. ; Rédaction de Kim Coghill et Kylie Madry)