Natural Alternatives International, Inc. est un formulateur, fabricant et distributeur de compléments alimentaires. Les secteurs d'activité de la société comprennent la fabrication sous contrat de marques privées et l'octroi de licences de brevets et de marques. Le secteur de la fabrication sous contrat de marques privées est engagé dans la fourniture de services de fabrication sous contrat de marques privées à des sociétés qui commercialisent et distribuent des vitamines, des minéraux, des suppléments nutritionnels à base de plantes et d'autres produits de soins de santé. Le segment des licences de brevet et de marque comprend les ventes directes de matières premières et les revenus de redevances provenant de ses accords d'autorisation et d'approvisionnement associés à la vente et à l'utilisation de la bêta-alanine sous ses noms commerciaux CarnoSyn et SR CarnoSyn. Ses produits de fabrication sous contrat de marque privée sont vendus aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Asie, au Mexique et au Canada. Ses produits et services nutritionnels comprennent, entre autres, la recherche scientifique, les études cliniques, les ingrédients et la formulation de produits nutritionnels spécifiques aux clients.

Secteur Produits pharmaceutiques