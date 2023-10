Natural Gas Services Group, Inc. est un fournisseur d'équipements et de services de compression de gaz naturel pour l'industrie de l'énergie. La société produit, fabrique, loue, vend et entretient des compresseurs de gaz naturel et des systèmes de torche pour les installations de production et de traitement du pétrole et du gaz naturel. Elle fabrique une gamme de cadres de compresseurs, de cylindres et de pièces détachées, connue sous le nom de gamme de produits Cylinder-in-Plane (CiP). Elle utilise les produits finis CiP dans la fabrication de compresseurs destinés à la vente ou à la location par la société ou vend les produits finis à d'autres fabricants de compresseurs. Elle conçoit, fabrique, vend, installe et entretient également des cheminées plates et des dispositifs d'allumage et de contrôle connexes pour l'incinération à terre et en mer de composés gazeux, tels que le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de carbone, le gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés. En outre, elle assure l'entretien et la maintenance des compresseurs de son parc et de ceux de tiers. Elle effectue également des révisions de moteurs et de compresseurs.