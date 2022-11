Naturally Splendid Enterprises Ltd. a annoncé que M. George Ragogna quittera son poste de membre du conseil d'administration avec effet immédiat. M. Ragogna restera avec la société en tant que consultant indépendant, concentrant ses efforts sur la logistique et le système de contrôle de la gestion des stocks. M. Bryan Carson, actuel vice-président exécutif et cofondateur de la société, assurera l'intérim en tant que directeur financier.