NaturalShrimp Incorporated est une société de biotechnologie aquacole. La société a mis au point un système commercialement viable pour l'élevage de crevettes dans des systèmes fermés d'eau salée, en utilisant une technologie permettant de produire des crevettes fraîches, cultivées naturellement, sans utiliser d'antibiotiques ou de produits chimiques toxiques. Ses systèmes peuvent être installés n'importe où pour produire des crevettes blanches du Pacifique de qualité gastronomique. Sa technologie de suppression des vibrions utilise l'électrocoagulation (une procédure qui utilise la chaleur d'un courant électrique pour détruire les tissus anormaux) pour tuer les pathogènes potentiels et les bactéries nocives, telles que les vibrions. Les plateformes technologiques de l'entreprise combinent l'électrocoagulation et l'Hydrogas. Le système d'électrocoagulation remplace les biofiltres et applique à la place des processus électriques non biologiques et utilise l'électronique pour éliminer l'ammoniaque et contrôler le niveau de pathogènes dans un système d'aquaculture. Ses filiales comprennent NaturalShrimp USA Corporation, NaturalShrimp Global, Inc. et Natural Aquatic Systems, Inc.

Secteur Pêche et agriculture