Nature's Sunshine Products, Inc. est une entreprise de santé et de bien-être naturels qui fabrique et vend directement des produits nutritionnels et de soins personnels. Les secteurs de la société comprennent l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et autres. Les secteurs de la société opèrent sous les marques Natures Sunshine Products et Synergy WorldWide. Ses produits sont regroupés en six catégories principales : santé générale, immunitaire, cardiovasculaire, digestive, soins personnels et gestion du poids. Les catégories de santé générale sont une combinaison de produits de santé assortis liés au soutien de la glycémie, à la santé des os, à la santé cellulaire, à la fonction cognitive, à la santé des articulations, à l'humeur, à la santé sexuelle, au sommeil, au sport et à l'énergie, ainsi qu'à la vision. La catégorie immunitaire propose des produits qui soutiennent et renforcent le système immunitaire humain. La catégorie cardiovasculaire est conçue pour proposer des produits qui combinent une variété d'ingrédients de qualité supérieure pour la santé du cœur afin d'apporter un soutien optimal au système cardiovasculaire.

Secteur Transformation des aliments