Naturenergie holding AG est une société holding et d'approvisionnement en énergie basée en Suisse. La société produit, transfère, achète, échange et vend de l'énergie électrique par l'intermédiaire de ses filiales directes Energiedienst AG, Energiedienst Netze GmbH et EnAlpin AG, entre autres. Elle propose ses services aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu'aux agriculteurs, principalement à Suedbaden (Allemagne) et en Suisse. La gamme principale de produits de l'entreprise comprend Naturenergie Silber, qui propose de l'électricité provenant entièrement de centrales hydroélectriques, sans charbon, sans énergie nucléaire ni gaz d'échappement nocifs, et Naturenergie Gold, qui propose de l'électricité produite à partir de l'eau, du soleil et du vent. La société est divisée en deux unités commerciales, le marché suisse et le marché allemand, qui couvrent toutes deux les centrales électriques de la société, les services de réseau, l'opérateur de réseau EDN, les ventes, les finances et l'administration, les ressources humaines et la communication, la gestion des risques ainsi que les services du centre de services.