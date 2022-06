L'Espagne s'engage à défendre ses intérêts après l'arrêt de tout commerce non gazier par l'Algérie

L'Espagne a déclaré qu'elle défendrait fermement ses intérêts nationaux suite à la décision de l'Algérie de suspendre un traité d'amitié et de coopération vieux de 20 ans et d'interdire tout commerce non gazier, une décision qui a également alarmé les responsables européens.

L'Espagne surveille également les flux de gaz en provenance d'Algérie, son deuxième plus grand fournisseur après les États-Unis, mais ceux-ci n'ont pas été affectés par le désaccord diplomatique sur la position de Madrid concernant le territoire contesté du Sahara occidental, a déclaré jeudi le ministre des affaires étrangères Jose Manuel Albares.

Albares se rendra à Bruxelles vendredi pour discuter de la crise avec le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, a déclaré une source diplomatique à Reuters.

La décision de l'Algérie est "extrêmement préoccupante", a déclaré la porte-parole de la Commission européenne pour les affaires étrangères, Nabila Massrali, et a appelé Alger à la revoir et à travailler avec l'Espagne pour trouver des solutions à leur désaccord.

L'association bancaire algérienne a ordonné mercredi l'arrêt des paiements vers et depuis l'Espagne, ce qui, selon des sources algériennes, affecte tous les échanges commerciaux à l'exception des fournitures de gaz.

"Nous analysons la portée et les conséquences nationales et européennes de cette mesure de manière sereine et constructive, mais aussi avec fermeté pour défendre l'Espagne et les intérêts des Espagnols et des entreprises espagnoles", a déclaré M. Albares aux journalistes.

Les exportations espagnoles vers l'Algérie comprennent le fer et l'acier, les machines, les produits en papier, les aliments, les carburants et les plastiques, tandis que les exportations de services comprennent la construction, les activités bancaires et les assurances.

Les entreprises énergétiques espagnoles Naturgy, Repsol et Cepsa ont des contrats avec la compagnie gazière publique algérienne Sonatrach. Reuters a demandé un commentaire à Sonatrach.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a précédemment déclaré qu'il ne romprait pas le contrat d'approvisionnement en raison du différend.

L'Algérie a été mise en colère lorsque l'Espagne a déclaré en mars qu'elle soutenait un plan marocain proposant l'autonomie au Sahara occidental. L'Algérie soutient le mouvement du Front Polisario qui cherche à obtenir l'indépendance totale du territoire, que le Maroc considère comme sien et contrôle en grande partie.

La ministre espagnole de l'énergie, Teresa Ribera, s'est montrée confiante dans le fait que Sonatrach respecterait ses contrats commerciaux, mais a reconnu que l'algarade diplomatique et commerciale intervenait à un moment délicat, les prix des contrats d'approvisionnement de 10 ans étant actuellement révisés par les entreprises concernées.

Les fournitures de gaz nord-africain à l'Europe sont devenues de plus en plus importantes cette année à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

LE SAHARA OCCIDENTAL MIJOTE

Le conflit du Sahara occidental s'est à nouveau enflammé en 2020, près de trois décennies après un cessez-le-feu, ce qui a conduit l'Algérie à rompre ses liens diplomatiques avec le Maroc l'année dernière, lorsqu'elle a également décidé de ne pas prolonger un accord d'exportation de gaz via un gazoduc traversant le Maroc vers l'Espagne qui constituait la quasi-totalité de l'approvisionnement du Maroc.

Les approvisionnements, qui utilisent désormais le gazoduc sous-marin direct restant et par bateau, sont tombés à un peu plus d'un quart des importations de gaz de l'Espagne en janvier-avril, contre près de la moitié un an plus tôt.

Le traité de l'Algérie avec l'Espagne engageait également les deux parties à coopérer dans le contrôle de la migration, ce qui fait craindre que sa suspension ne conduise Alger à relâcher les contrôles aux frontières et à alimenter une augmentation vers l'Espagne, comme ce fut le cas lors d'une dispute diplomatique avec le Maroc l'année dernière.

Cela pourrait poser un problème potentiel également pour l'Union européenne et même l'OTAN.

L'Espagne, en tant qu'hôte d'un sommet de l'OTAN les 29 et 30 juin, fera pression pour l'inclusion des "menaces hybrides" telles que la migration irrégulière, en particulier sur le flanc sud, dans la nouvelle feuille de route politique de l'alliance militaire, a déclaré Albares à Reuters.

Les arrivées de migrants algériens ont augmenté ces dernières années. Dans les îles Baléares en Espagne - une route principalement utilisée par les Algériens pour se rendre en Espagne - la police a dû étendre ses installations de contrôle après l'arrivée d'environ 2 400 personnes sur 164 bateaux en 2021, soit environ cinq fois plus qu'en 2019.

Mercredi, 115 sans-papiers, presque tous des Algériens, sont arrivés dans les îles, a indiqué la police espagnole.

"D'autres mesures (par l'Algérie) ne peuvent être exclues mais dépendront des demandes des parties", a déclaré Haizam Amirah-Fernandez, analyste principal pour la région au groupe de réflexion El Cano à Madrid, appelant à une solution au Sahara occidental sous la médiation de l'ONU.