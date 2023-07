Naturgy Energy Group, S.A. est spécialisé dans le traitement, le transport et la distribution de gaz naturel, et dans la production d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - achat, transport et distribution de gaz naturel (47,4%) : 459 878 GWh distribués en 2021, au travers d'un réseau de 135 640 km de gazoducs ; - production et distribution d'électricité (35,4%) : 41 754 GWh produits et 36 411 GWh distribués au travers d'un réseau de 153 981 km de lignes électriques ; - vente de gaz naturel liquéfié (12,6%) ; - autres (4,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (51,6%), Europe (14,8%), Amérique latine (26,6%) et autres (7%).

Secteur Services aux collectivités de gaz