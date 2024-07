Naturgy Energy Group, S.A. est spécialisé dans le traitement, le transport et la distribution de gaz naturel, et dans la production d'électricité. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles : - achat, transport et distribution de gaz naturel : 386 479 GWh distribués en 2022, au travers d'un réseau de 136 272 km de gazoducs ; - production et distribution d'électricité : 47 029 GWh produits et 34 033 GWh distribués au travers d'un réseau de 155 060 km de lignes électriques ; - transport et vente de gaz naturel liquéfié ; - gestion et exploitation d'infrastructures de gaz et d'électricité. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (53%), Europe (14,5%), Amérique latine (22,3%) et autres (10,2%).