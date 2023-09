Natuzzi S.p.A. (Natuzzi) est engagée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de meubles rembourrés contemporains et traditionnels en cuir et en tissu. La société conçoit, fabrique et vend une collection de canapés, de fauteuils, de meubles et d'accessoires pour la maison. La société opère dans deux segments : La marque Natuzzi et la marque Softaly/Private. Le segment de la marque Natuzzi comprend les ventes des lignes de produits Natuzzi Italia, Natuzzi Re-vive et Natuzzi Editions. Il propose à la vente une gamme de meubles rembourrés, fabriqués dans des installations de production situées en Italie et à l'étranger (Roumanie, Brésil et Chine). La marque privée comprend ses produits sans marque et Softaly, et est commercialisée en Amérique du Nord, en Europe, au Brésil et en Asie-Pacifique par un nombre sélectionné de clients. La gamme de produits Natuzzi comprend une collection de canapés et de fauteuils aux styles, revêtements et fonctions particuliers, avec plus de deux millions de combinaisons.

Secteur Mobiliers de maison