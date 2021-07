Explicatif - Binance, le géant des échanges de crypto-monnaies sous surveillance réglementaire.

Voici les réponses à certaines questions clés sur Binance, l'une des plus grandes bourses du monde, et ce que signifient les dernières mesures réglementaires.

QUELLE EST LA TAILLE DE BINANCE ?

Très grande.

En juin, les volumes d'échange ont atteint 662 milliards de dollars, soit près de dix fois plus qu'en juillet 2020, selon les données de CryptoCompare. En mai, les volumes quotidiens ont atteint 92 milliards de dollars en une seule journée, selon le chercheur américain Coin Metrics.

Dirigée par le Canadien Changpeng Zhao, Binance offre un large éventail de services aux utilisateurs du monde entier, allant du trading de crypto-spots et de produits dérivés aux versions tokenisées des actions.

Elle gère également une bourse qui permet aux utilisateurs de négocier directement entre eux. Sa propre crypto-monnaie, Binance Coin, est la quatrième plus importante au monde.

Binance est de plus en plus populaire en Grande-Bretagne, où son application a été téléchargée 1,8 million de fois en 2021, et 2,2 millions de fois au total, selon la société de données mobiles Sensor Tower.

OÙ EST-IL BASÉ ?

Ce n'est pas clair.

La structure d'entreprise de Binance est opaque, avec sa société holding largement signalée comme étant enregistrée dans les îles Caïmans. Un porte-parole de Binance a refusé de commenter son emplacement, affirmant qu'il était "décentralisé" et qu'il "travaille avec un certain nombre d'entités réglementées dans le monde entier".

Binance s'est constitué un vaste public à travers le monde, avec des canaux sur l'application de médias sociaux Telegram pour des utilisateurs dans plus de 30 pays.

ET ELLE FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN MINUTIEUX DE LA PART DES RÉGULATEURS ?

Oui, en Grande-Bretagne et ailleurs.

La semaine dernière, la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a déclaré que la branche britannique de Binance ne pouvait mener aucune activité réglementée, sans dire pourquoi elle avait pris cette mesure.

Le trading de crypto est généralement non réglementé en Grande-Bretagne, bien que certaines activités, telles que l'offre de dérivés de crypto, nécessitent une autorisation.

Les régulateurs, dont la FCA, s'inquiètent de plus en plus de la qualité des contrôles anti-blanchiment effectués sur les bourses de crypto-monnaies et des risques que le trading de crypto-monnaies fait courir aux consommateurs.

Le régulateur japonais a déclaré la semaine dernière que Binance opérait illégalement dans le pays, tandis que l'organisme de surveillance allemand a déclaré en avril qu'il risquait d'être condamné à une amende pour avoir proposé des jetons liés à des actions. En mai, Bloomberg a rapporté que Binance faisait l'objet d'une enquête de la part du ministère américain de la Justice et de l'Internal Revenue Service.

Pourtant, les régulateurs nationaux ont souvent du mal à freiner les échanges de crypto basés ailleurs, selon les avocats.

"C'est très difficile", a déclaré Simon Treacy, avocat principal chez Linklaters. "(La FCA) n'a pas compétence sur l'ensemble des opérations de Binance, alors ils utilisent le point où ils ont compétence et font pression sur l'entreprise là-bas."

Le porte-parole de Binance a déclaré que l'entreprise prend ses obligations de conformité très au sérieux et s'engage à suivre toutes les exigences réglementaires partout où elle opère.

QUEL SERA L'IMPACT DE LA DÉCISION DU ROYAUME-UNI SUR BINANCE ?

Son influence pourrait être limitée.

Au-delà d'un avertissement fort aux investisseurs, la FCA a fait tout ce qu'elle pouvait dans le cadre de ses pouvoirs limités sur une bourse offshore, disent les experts.

"Pour l'instant, la méthode consiste à souligner les risques de ces services pour les investisseurs britanniques plutôt que de les réglementer purement et simplement", a déclaré Barney Reynolds, avocat chez Shearman & Sterling.

Les investisseurs britanniques peuvent toujours accéder à Binance via son site Web principal, sur lequel la FCA n'a pas de pouvoir.

Néanmoins, la demande de la FCA à Binance de solliciter son autorisation pour offrir des services réglementés signifie que ce serait une infraction de suggérer aux investisseurs que Binance est réglementé au Royaume-Uni.

Binance devra également repenser les plans annoncés l'année dernière pour offrir des services de négociation de crypto-monnaies en livres et en euros sur une plateforme réglementée par le Royaume-Uni.

Google a déclaré cette semaine qu'il n'autoriserait que les entités autorisées par la FCA à diffuser des publicités pour des produits financiers basés au Royaume-Uni sur son site Web, après des appels répétés de la FCA pour réprimer la fraude en ligne.

Les inquiétudes des banques concernant les arnaques à l'investissement et les fraudes impliquant des échanges de crypto-monnaies pourraient également avoir un impact sur Binance. La semaine dernière, le groupe britannique Natwest a plafonné le montant quotidien que les clients peuvent envoyer aux échanges, y compris Binance.