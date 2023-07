(Alliance News) - Nigel Farage a appelé à un remaniement plus important du conseil d'administration de NatWest Group PLC, suite à la démission d'Alison Rose après des jours de pression sur la direction du groupe bancaire.

Dans une déclaration publiée tôt ce mercredi, le président du groupe NatWest, Howard Davies, a confirmé la démission d'Alison Rose.

Cette décision a été prise après qu'Alison Rose a admis avoir commis une "grave erreur de jugement" en discutant avec un journaliste de la BBC de la relation de M. Farage avec la banque privée Coutts, qui appartient au groupe NatWest.

M. Davies avait initialement déclaré que les membres du conseil d'administration avaient décidé que la directrice générale conservait leur "entière confiance", mais sa position est devenue de plus en plus incertaine après que le chancelier et Downing Street eurent fait part de leurs "sérieuses préoccupations" quant à sa conduite.

L'ancien leader de l'Ukip, M. Farage, a salué le départ de Mme Rose comme "un début", mais a déclaré que les changements devaient aller plus loin.

Il a déclaré à l'agence de presse PA : "Tous ceux qui, au sein du conseil d'administration, ont soutenu la déclaration publiée hier à 17 h 42, une déclaration totalement insoutenable et fausse, tous ceux qui ont soutenu ce comportement, devraient être démis de leurs fonctions.

Il a appelé à un "changement culturel" au sein de la banque et de l'ensemble du secteur, tout en promettant de continuer à faire campagne sur les fermetures de comptes.

M. Farage a déclaré qu'il fallait "un changement culturel au sein de NatWest, qui devrait redevenir une banque, plutôt qu'un arbitre moral pour les positions politiques".

Il a ajouté : "Mais je pense que cette culture est profondément ancrée dans l'ensemble du secteur bancaire. Je pense qu'il y a un énorme préjugé anti-Brexit et je pense que tout cela doit changer".

Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée tard dans la nuit de mardi à mercredi pour déterminer l'avenir de Mme Rose, et l'annonce de sa démission a été faite quelques heures plus tard.

La semaine dernière, M. Farage a présenté des preuves, sous la forme d'un dossier de 40 pages, que son compte chez Coutts avait été fermé en partie parce que ses opinions politiques étaient en conflit avec les valeurs de la banque.

Les preuves obtenues de la banque par le biais d'une demande de données contredisent un article de BBC News, qui affirmait initialement que la fermeture du compte n'était motivée que par des raisons commerciales, citant le fait que M. Farage n'avait pas satisfait à une exigence d'emprunt d'un million de livres sterling.

La BBC et son rédacteur en chef des affaires, Simon Jack, ont présenté leurs excuses, déclarant que le reportage avait été basé sur des informations provenant d'une "source fiable et haut placée", mais qu'il s'était avéré incomplet et inexact.

M. Davies a déclaré que Mme Rose avait "consacré toute sa vie professionnelle à NatWest et qu'elle laissera derrière elle de nombreux collègues qui la respectent et l'admirent".

Dans un communiqué, Mme Rose a déclaré qu'elle restait "immensément fière des progrès réalisés par la banque pour soutenir les personnes, les familles et les entreprises à travers le Royaume-Uni, et pour jeter les bases d'une croissance durable".

Plusieurs députés conservateurs, dont l'ancien ministre David Davis et Saqib Bhatti, vice-président du Parti conservateur chargé des affaires, avaient demandé sa démission.

Le conseil d'administration de NatWest a annoncé que Paul Thwaite, l'actuel directeur général des activités commerciales et institutionnelles de la société, reprendrait les responsabilités de Dame Alison pour une période initiale de 12 mois, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Le conseil d'administration a déclaré dans un communiqué qu'un nouveau processus de nomination d'un successeur permanent aurait lieu "en temps voulu".

Les actions de NatWest étaient en baisse de 3,3 % à 242,90 pence chacune à Londres mercredi matin.

M. Rose, membre du conseil d'affaires du premier ministre, devait rejoindre d'autres patrons de banques lors d'une réunion virtuelle avec le ministre de la City Andrew Griffith, mercredi matin, pour discuter des préoccupations liées à la "liberté d'expression légale" des clients.

Une source du numéro 10 a déclaré que Rishi Sunak "était préoccupé par l'évolution de la situation. Alison Rose a fait ce qu'il fallait en démissionnant".

La source a ajouté : "Tout le monde s'attend à ce que les personnes dans la vie publique - que ce soit dans un rôle de dirigeant d'entreprise ou autre - agissent de manière responsable et avec intégrité".

M. Griffith a également déclaré qu'il était "juste" que Mme Rose ait démissionné.

Il a déclaré : "Cela ne serait jamais arrivé si NatWest n'avait pas pris sur elle de retirer un compte bancaire en raison des opinions politiques légitimes d'une personne. C'était et c'est toujours inacceptable.

"J'espère que l'ensemble du secteur financier tirera les leçons de cet incident. Son rôle est de servir les clients correctement et équitablement - pas de leur dire comment ou quoi penser".

M. Farage a déclaré que "l'étape suivante" consistait à soutenir les changements introduits par M. Griffith.

"Mais l'ensemble du secteur doit se rendre compte de la façon absolument épouvantable dont il traite les gens dans tout le pays", a-t-il ajouté.

"Nous avons renfloué ces gens et, en retour, ils ferment nos succursales et nos comptes personnels et professionnels à grande échelle. Nous avons besoin d'un véritable changement et je vais continuer à faire pression en ce sens".

Mardi, M. Davies a promis de procéder à un examen indépendant des modalités de fermeture des comptes chez Coutts, à la suite des inquiétudes soulevées par M. Farage.

Sheldon Mills, directeur exécutif chargé des consommateurs et de la concurrence à la Financial Conduct Authority, a déclaré que cette dernière avait exprimé des inquiétudes quant aux violations de la confidentialité par Coutts et sa société mère NatWest.

"Sur la base de l'examen et de toute mesure prise par d'autres autorités, telles que le Financial Ombudsman Service ou le commissaire à l'information, sur des plaintes pertinentes, nous déciderons si d'autres mesures sont nécessaires", a-t-il déclaré.

Cette décision intervient alors que le ministre de la police, Chris Philp, a déclaré qu'un grand nombre de députés ou de membres de leur famille ont été refusés par les services bancaires en raison des règles relatives aux "personnes politiquement exposées".

M. Philp a déclaré à Sky News : "Les règles sont établies pour de bonnes raisons, mais les députés se font souvent piéger par ces règles parce qu'elles sont appliquées avec un peu trop de zèle.

"On n'en parle pas beaucoup, mais si vous regardez n'importe quel député, il aura eu une expérience de ce genre. Je pense que le cas de Nigel Farage est un cas extrême, mais je crains qu'il ne soit pas unique.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.