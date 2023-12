(Alliance News) - NatWest Group PLC a déclaré vendredi qu'un examen des fermetures de comptes à la banque privée Coutts, impliquant notamment l'ancien leader de l'Ukip Nigel Farage, n'a trouvé aucune preuve de discrimination en raison d'opinions ou d'affiliations politiques.

M. Farage a déclaré en juin que Coutts, qui appartient au prêteur NatWest basé à Édimbourg, prévoyait de fermer son compte. Il a affirmé que cela était dû à ses opinions politiques.

Cela a provoqué la démission de l'ancienne directrice générale de NatWest, Alison Rose, en juillet, qui a été remplacée par Paul Thwaite.

Publiant les principales conclusions et recommandations de la deuxième phase de l'étude indépendante Travers Smith LLP, commandée par le conseil d'administration en juillet, NatWest a déclaré qu'elle avait confirmé que la prise de décision était "conforme aux normes pertinentes et appropriée" et qu'il n'y avait "aucune preuve de discrimination en raison d'opinions ou d'affiliations politiques, ou de toute autre caractéristique protégée".

Elle a toutefois noté qu'elle avait identifié "plusieurs domaines dans lesquels les politiques et procédures de Coutts régissant les décisions de sortie pourraient être améliorées, y compris le processus par lequel les décisions de sortie sont communiquées aux clients et la clarté des communications".

NatWest a déclaré qu'elle avait accepté et qu'elle mettrait en œuvre toutes les recommandations contenues dans les phases un et deux de l'examen. Le rapport concernait les fermetures de comptes chez Coutts au cours des deux années qui se sont achevées le 28 juillet.

"À la suite de la publication des rapports de la première phase en octobre, nous avons reconnu la nécessité d'améliorer nos processus de fermeture de comptes clients et ces améliorations sont déjà bien engagées. Bien que Travers Smith confirme que, dans l'ensemble, les décisions étaient appropriées et qu'il n'y avait pas de preuve de discrimination, il est clair qu'il y a des leçons à tirer", a déclaré Mohammad Syed, directeur général de Coutts.

"Ce rapport réaffirme qu'il y a eu un certain nombre de lacunes dans notre approche des fermetures de comptes chez Coutts et, en particulier, dans la qualité et la cohérence de nos communications. L'expérience de certains de nos clients n'a pas été à la hauteur de leurs attentes et nous leur présentons nos excuses. Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par Travers Smith, y compris à revoir et à mettre à jour les processus de sortie et de communication, afin d'offrir une expérience meilleure et plus cohérente à tous nos clients".

Les actions de NatWest étaient en hausse de 0,2 % à 223,10 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.