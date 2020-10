La banque Natwest à son tour s'engage à promouvoir plus de Noirs

Londres (awp/afp) - La banque britannique Natwest s'est à son tour engagée mardi à accélérer ses efforts pour plus de diversité ethnique dans ses rangs et en particulier s'est dotée de cibles plus ambitieuses pour nommer davantage de dirigeants noirs.

Natwest avait jusqu'alors un objectif d'"au moins 14% de dirigeants noirs, asiatiques ou issus de minorités ethniques au Royaume-Uni dans (ses) postes à responsabilité d'ici 2025", d'après un document affiché mardi sur son site internet.

Après avoir constaté que "nos collègues noirs sont sous-représentés dans les postes à responsabilité à travers le Royaume-Uni comparé à leur part de la population active britannique, nous ajoutons désormais l'objectif de 3% de Noirs parmi les dirigeants d'ici 2025", explique-t-elle.

Cet été, après la mort de George Floyd, un Américain noir tué par un policier blanc, et les manifestations massives qui ont suivi dans le monde, ses rivales HSBC et Lloyds avaient pris des mesures pour améliorer la représentativité de leurs effectifs.

HSBC avait promis d'au moins doubler le nombre de ses salariés noirs aux postes de direction d'ici à 2025 et Lloyds avait promis de quintupler leur nombre au même horizon pour qu'ils atteignent, dans les deux banques, 3% de leurs effectifs, soit la part des Noirs dans la population britannique.

NatWest se fixe par ailleurs dix autres engagements dans un rapport publié mardi, notamment "bâtir une culture plus inclusive en faisant suivre à tous ses employés des formations", "améliorer la publication des chiffres sur les écarts de paie dans l'entreprise par origine ethnique", s'assurer d'une tolérance zéro pour tout acte de discrimination ou encore faire en sorte que "nos sous-traitants soient aussi divers que nos clients et notre communauté".

"Les barrières auxquelles font face les personnes noires, asiatiques ou originaires de minorités ethniques persistent", remarque la directrice générale de NatWest Alison Rose dans le rapport.

"Le mouvement Black Lives Matter a mis en lumière les défis qui existent encore et nous pensons avoir un rôle substantiel à jouer face à ces inégalités", ajoute-t-elle.

Les co-directeurs du groupe de travail qui a rédigé le rapport, Samuel Okafor, Shamraz Begum et Yinka Fadina, soulignent "savoir ce que c'est que venir d'une communauté défavorisée, faire l'expérience de la pauvreté, avoir des parents immigrés qui ont subi des années de racisme. Cet impact est ressenti économiquement, émotionnellement (...) chaque jour et c'est pourquoi la tâche de ce groupe est si importante".

Les grosses entreprises britanniques sont sous pression pour améliorer leur gouvernance, notamment au regard de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de l'égalité homme-femmes et de la diversité ethnique.

Début octobre, le gestionnaire d'actifs Legal & General, l'un des plus gros d'Europe, avait dit qu'il allait progressivement se mettre à voter contre les dirigeants et les conseils d'administration d'entreprises qui n'en font pas assez pour s'ouvrir aux minorités ethniques.

afp/lk