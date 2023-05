Le Royaume-Uni réduit sa participation dans NatWest à moins de 40 %, soit une diminution de moitié par rapport à son niveau le plus élevé

(Alliance News) - Les marchés boursiers londoniens sont restés stables lundi, après l'annonce d'un nouveau record des prix de l'immobilier au Royaume-Uni en mai et la reprise des négociations pour sortir de l'impasse sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

Le président américain Joe Biden est rentré du Japon et rencontrera le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy lundi pour une nouvelle série de discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine, à moins de deux semaines d'une échéance clé pour éviter un défaut de paiement désastreux, ont déclaré des responsables.

L'anxiété montait à Washington dimanche à l'approche de la date limite du 1er juin, fixée par le Trésor américain, pour que le Congrès autorise de nouveaux emprunts, alors que les deux parties semblaient loin d'un compromis.

Au Royaume-Uni, les prix de l'immobilier ont atteint un nouveau record en mai, le marché de l'immobilier continuant à défier les prévisions pessimistes du début de l'année, selon les chiffres publiés lundi.

En ce qui concerne les entreprises, le gouvernement britannique a vendu pour 1,26 milliard de livres sterling d'actions de NatWest, réduisant ainsi sa participation de 41 % à 39 %.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : stable à 7 767,60

Hang Seng : en hausse de 1,8 % à 19 800,63

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,9% à 31 086,82

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2 % à 7 263,30

DJIA : clôture en baisse de 109,28 points, soit 0,3%, à 33 426,63

S&P 500 : clôture en baisse de 6,07 points, soit 0,1%, à 4 191,98

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 30,94 points, soit 0,2%, à 12 657,90

EUR : en hausse à 1,0823 USD (1,0812 USD)

GBP : baisse à 1,2448 USD (1,2463 USD)

USD : hausse à JPY137,87 (JPY137,64)

Or : en hausse à 1 976,32 USD l'once (1 972,99 USD)

(Brent : en baisse à 74,81 USD le baril (75,74 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

16:00 CEST Indicateur flash de confiance des consommateurs de l'UE

11:00 IST Indice des prix de gros en Irlande

08:30 CEST Production industrielle suisse

08:30 EDT Le président de la Fed de St Louis, James Bullard, s'exprime à l'AGA Financial Forum

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche que les liens entre Washington et Pékin devraient se resserrer "très prochainement", après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois présumé au début de l'année. M. Biden a déclaré que les relations s'étaient détériorées dans les mois qui ont suivi ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali en novembre de l'année dernière. La décision prise par Washington en février d'abattre un ballon espion chinois qui aurait survolé les États-Unis a déclenché une querelle diplomatique entre les deux plus grandes économies du monde. La visite à Pékin du secrétaire d'État Antony Blinken, qui avait été annoncée comme une occasion d'améliorer les relations, a été annulée à la suite de l'incident.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Citigroup ajoute BT Group à sa "liste d'actions européennes".

UBS réduit l'objectif de prix de Burberry à 2 362 (2 593) pence - 'neutre'.

Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de National Grid à 1 080 (1 100) pence - 'hold' (conserver)

ENTREPRISES - FTSE 100

UK Government Investments a déclaré avoir vendu des actions de NatWest Group pour un total de 1,26 milliards de livres sterling. Il a déclaré avoir vendu 469,2 millions d'actions, au prix de 268,4 pence chacune, à la société dans le cadre d'un accord de rachat mis en place pour la première fois avec NatWest en 2019. À la suite de cette vente, la participation du contribuable britannique dans NatWest passera de 41,4 % à 38,6 %. Le gouvernement britannique a commencé à prendre une participation majoritaire dans la banque à partir d'octobre 2008, pendant la crise financière. Le contribuable a fini par détenir une participation de 81 % dans le créancier - appelé Royal Bank of Scotland Group PLC en temps utile - après un renflouement considérable de 45,5 milliards de livres sterling. Cette participation a été régulièrement réduite depuis.

Johnson Matthey et Hystar ont signé un accord d'approvisionnement stratégique de trois ans pour accélérer la production d'hydrogène renouvelable. Dans le cadre de cet accord, Johnson Matthey fournira des assemblages membrane-électrode, des composants pour électrolyseurs, dans le cadre de la montée en puissance de la commercialisation d'Hystar. Mark Wilson, directeur général de Hydrogen Technologies chez JM, a déclaré : " Cet accord stratégique avec Hystar est une approbation importante de la technologie des électrolyseurs de JM, de sa capacité de fabrication, de son accès à la chaîne d'approvisionnement et de notre offre en matière de circularité. Des partenariats comme celui-ci, qui rassemblent les capacités et les forces complémentaires de différentes organisations, sont essentiels au développement de l'économie de l'hydrogène."

ENTREPRISES - FTSE 250

Dechra Pharmaceuticals a déclaré que le bénéfice d'exploitation pour l'exercice financier se terminant le 30 juin sera inférieur à 186 millions de livres sterling, ce qui correspond à l'objectif fixé par la société en février. Elle a expliqué que l'environnement commercial pour la période de janvier à avril a été "plus volatile et plus difficile" que prévu. Dechra a déclaré qu'aux États-Unis, l'impact du déstockage par les grossistes a été "plus profond et plus long" qu'initialement prévu et a eu un impact important sur les résultats du troisième trimestre. Il a ajouté qu'il y avait maintenant des signes de rebondissement de la situation. "Le conseil d'administration est convaincu que le groupe reste très bien positionné pour continuer à croître à moyen et à long terme, en dépit des vents contraires sans précédent et, par nature, à court terme, qui affectent les échanges commerciaux", a déclaré M. Dechra.

Kainos a enregistré une hausse de 24 % de son chiffre d'affaires, qui est passé de 302,6 millions de livres sterling l'année précédente à 374,8 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 18 %, passant de 46 millions de livres sterling à 54,3 millions de livres sterling. Kainos a également annoncé qu'elle verserait un dividende final de 16,1 pence, contre 15,1 pence l'année précédente. Cela porte le dividende annuel à 23,9 pence, en hausse de 8 % par rapport à 22,2 pence. En ce qui concerne l'avenir, Kainos a déclaré que la volatilité économique actuelle signifie que la pression sur ses clients reste intense. "Nous pouvons être certains que l'incertitude économique se poursuivra. S'il est raisonnable d'être confiant dans nos marchés, nos clients et nos capacités, il est tout aussi raisonnable de rester vigilant et d'être réactif à tout changement", a ajouté la société.

AUTRES ENTREPRISES

Ryanair a déclaré qu'elle avait renoué avec les bénéfices au cours de son dernier exercice financier et qu'elle était "prudemment optimiste" quant à la poursuite de la croissance au cours de la nouvelle année, compte tenu de la forte demande. La compagnie aérienne à bas prix basée à Dublin a déclaré que le revenu total avait plus que doublé pour atteindre 10,78 milliards d'euros au cours de l'exercice financier clos le 31 mars, contre 4,80 milliards d'euros l'année précédente. Ryanair a réalisé un bénéfice avant impôts de 1,44 milliard d'euros, contre une perte de 429,8 millions d'euros. Par rapport à l'année précédente, le taux de remplissage est passé de 82 % à 93 %, tandis que le nombre de clients a augmenté de 74 % pour atteindre 168,6 millions, soit 13 % de plus que les niveaux de l'exercice 2020, avant la pandémie de grippe aviaire, a indiqué Ryanair.

Wise a déclaré que le directeur financier Matthew Briers prévoit de quitter ses fonctions d'ici mars 2024, après huit ans à ce poste. La recherche d'un nouveau directeur financier commencera immédiatement. "Matt nous a rejoints en temps utile, alors que seulement environ 500 000 personnes avaient utilisé Wise et que nous perdions de l'argent. Il nous a aidés à nous développer pour devenir un service mondial sur lequel, aujourd'hui, 16 millions de personnes et d'entreprises dans le monde savent qu'elles peuvent compter", a déclaré Kristo Kaarmann, PDG de l'entreprise. "Je serai toujours reconnaissant à Matt d'avoir décidé de monter à bord de cette fusée et de la construire avec nous. Ses contributions continueront à façonner Wise pour les années à venir."

