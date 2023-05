Le Trésor britannique réduit sa participation dans NatWest à moins de 40 % dans le cadre du rachat de la société

(Alliance News) - UK Government Investments Ltd a déclaré lundi avoir revendu pour 1,26 milliard de livres sterling d'actions de NatWest Group PLC à NatWest, réduisant ainsi sa participation de 41% à 39% et de moitié par rapport à une participation de plus de 80% à un moment donné.

Le gouvernement britannique a déclaré avoir revendu 469,2 millions d'actions, au prix de 268,4 pence chacune, au créancier basé à Édimbourg, en Écosse, dans le cadre d'un accord de rachat mis en place pour la première fois avec NatWest en 2019. La valeur totale de la vente s'élevait à 1,26 milliard de livres sterling.

En conséquence, la participation du contribuable britannique dans NatWest passera de 41,4 % à 38,6 %. Le règlement de la vente hors marché aura lieu mercredi.

"L'UKGI et le Trésor britannique continueront d'envisager activement d'autres options de cession, y compris par le biais de la constitution accélérée de réserves, lorsque les conditions du marché le permettront", a indiqué le gouvernement britannique.

NatWest a déclaré qu'elle avait l'intention d'annuler 336,2 millions d'actions et de conserver les 133 millions d'actions restantes en autocontrôle.

"La détention d'actions ordinaires en tant qu'actions propres donne à la société la possibilité d'annuler ou de réémettre ces actions ordinaires à une date ultérieure, rapidement et à moindre coût, et peut fournir à la société une flexibilité supplémentaire dans la gestion de sa base de capital, y compris l'attribution d'actions ordinaires dans le cadre de ses plans d'actionnariat des salariés", a expliqué NatWest.

Le gouvernement britannique a commencé à prendre une participation majoritaire dans la banque à partir d'octobre 2008, pendant la crise financière. Le contribuable a fini par détenir une participation de 81 % dans le créancier - appelé Royal Bank of Scotland Group PLC en temps utile - après un renflouement considérable de 45,5 milliards de livres sterling. Cette participation a été régulièrement réduite depuis.

Les actions de NatWest étaient en hausse de 0,5 %, à 269,90 pence l'unité, à Londres lundi matin. La banque a une capitalisation boursière de 25,58 milliards de livres sterling.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

