Le gouvernement britannique vend des actions de NatWest ; les prix de l'immobilier augmentent au Royaume-Uni

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, avant de nouveaux pourparlers aux Etats-Unis visant à résoudre une impasse politique qui menace de provoquer un défaut de paiement de la dette de Washington.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 22,42 points, soit 0,3 %, à 7 779,29. Le FTSE 250 était en hausse de 13,87 points, soit 0,1%, à 19 302,97, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,38 point à 809,35.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 777,22, le Cboe UK 250 était stable à 16 831,33, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 576,56.

Le président américain Joe Biden est rentré du Japon et rencontrera lundi le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour une nouvelle série de discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine, à moins de deux semaines d'une échéance clé pour éviter un défaut de paiement désastreux, ont déclaré des responsables.

L'anxiété montait à Washington dimanche à l'approche de la date limite du 1er juin, fixée par le Trésor américain, pour que le Congrès autorise de nouveaux emprunts, alors que les deux parties semblaient loin d'un compromis.

Au Royaume-Uni, les prix de l'immobilier ont atteint un nouveau record en mai, le marché de l'immobilier continuant à défier les prévisions pessimistes du début de l'année, selon des chiffres publiés lundi.

L'indice des prix de l'immobilier de Rightmove a montré que le prix moyen des propriétés mises sur le marché a augmenté de 1,8 %, soit 6 647 livres sterling, pour atteindre un nouveau sommet de 372 894 livres sterling, les vendeurs ayant réagi en faisant preuve d'une plus grande confiance dans leurs prix. La hausse mensuelle de 1,8 % est la plus importante de l'année jusqu'à présent, et elle est nettement plus élevée que la hausse moyenne historique du mois de mai de 1,0 %, a déclaré Rightmove.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris et l'indice DAX 40 à Francfort étaient tous deux en baisse de 0,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2423 USD tôt lundi à Londres, en baisse par rapport à 1,2463 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0800 USD, en baisse par rapport à 1,0812 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 137,93 yens, en hausse par rapport à 137,64 yens.

Sur le FTSE 100, NatWest était en hausse de 0,7%.

UK Government Investments a déclaré avoir vendu pour 1,26 milliard de livres sterling d'actions NatWest à la société, réduisant ainsi sa participation de 41 % à 39 % et de moitié par rapport à une participation de plus de 80 % à un moment donné.

Le gouvernement a déclaré avoir revendu 469,2 millions d'actions, au prix de 268,4 pence chacune, au créancier basé à Édimbourg dans le cadre d'un accord de rachat mis en place pour la première fois avec NatWest en 2019. La valeur totale de la vente s'élève à 1,26 milliard de livres sterling.

En conséquence, la participation du contribuable britannique dans NatWest passera de 41,4 % à 38,6 %.

Le gouvernement britannique a commencé à prendre une participation majoritaire dans la banque à partir d'octobre 2008, pendant la crise financière. Le contribuable a fini par détenir une participation de 81 % dans le créancier - appelé Royal Bank of Scotland Group PLC en temps utile - après un renflouement considérable de 45,5 milliards de livres sterling. Cette participation a été régulièrement réduite depuis.

Dans l'indice FTSE 250, Dechra Pharmaceuticals a été la plus mauvaise performance dans les premiers échanges. Il a perdu 6,1 %.

La société pharmaceutique vétérinaire cotée au FTSE 250 a déclaré que le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'exercice clos le 30 juin serait probablement inférieur à ses prévisions de 186 millions de livres sterling.

En février, la société basée dans le Cheshire, en Angleterre, avait déclaré que le bénéfice devrait se situer dans le bas de la fourchette des attentes des analystes, qu'elle avait citée en temps utile comme se situant entre 186 millions et 199 millions de livres sterling.

Selon M. Dechra, l'environnement commercial de janvier à avril a été plus difficile que ce que l'entreprise avait prévu lors de la publication de ses prévisions.

"Aux États-Unis, l'impact du déstockage des grossistes américains, désormais largement annoncé, a été plus important et plus long que prévu et a eu un impact important sur les performances [du troisième trimestre, de janvier à mars]", a expliqué l'entreprise.

Sur l'AIM, Lansdowne Oil & Gas a chuté de 58 %, tandis que Barryroe Offshore Energy a perdu 52 %.

Vendredi, Barryroe a déclaré qu'un ministre irlandais n'était pas "satisfait de la capacité financière" des personnes impliquées dans une demande de concession pétrolière et gazière.

La société, qui cherche à obtenir le feu vert du gouvernement de Dublin pour la licence SEL1/11, a déclaré avoir reçu une correspondance d'Eamon Ryan, ministre irlandais de l'environnement, du climat et des communications.

SEL1/11 abrite le champ de Barryroe. Barryroe Offshore détient une participation de 80 % dans cet actif, tandis que Lansdowne Oil & Gas PLC en possède 20 %.

Lundi, Lansdowne a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune correspondance directe de la part du ministère irlandais concernant la décision. Elle a toutefois précisé qu'elle avait vérifié le contenu directement auprès de Barryroe.

Lansdowne a indiqué qu'elle avait fait appel à un conseiller juridique externe pour évaluer ses droits légaux et les options potentielles disponibles, y compris la poursuite des procédures judiciaires, dans le but de protéger son investissement dans le projet Barryroe.

Steve Boldy, directeur général de Lansdowne, a déclaré : "C'est avec beaucoup de réticence que nous devons maintenant recourir à des procédures judiciaires en rapport avec notre investissement, car nous aurions préféré aller de l'avant avec un engagement de bail et des forages d'évaluation, pour lesquels des fonds avaient été obtenus, afin de faire progresser Barryroe vers le développement au bénéfice de toutes les parties prenantes."

En Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,9 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a progressé de 1,3 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,2 %.

New York a terminé en baisse vendredi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,3 %, le S&P 500 en baisse de 0,1 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 75,21 USD le baril tôt à Londres lundi, en baisse par rapport aux 75,74 USD de vendredi. L'or était coté à 1 975,11 USD l'once, en hausse par rapport à 1 972,99 USD.

Le calendrier économique de lundi comprend une lecture flash de la confiance des consommateurs de la zone euro à 1500 BST. La semaine s'accélère avec une série d'indices flash des directeurs d'achat mardi, une lecture de l'inflation britannique mercredi, et le produit intérieur brut américain jeudi.

