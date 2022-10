Le ministre britannique des finances rencontre les banques après le chaos du marché - Sky News

Le ministre britannique des finances, Kwasi Kwarteng, devrait rencontrer les principales banques de la rue plus tard cette semaine, a rapporté Sky News mercredi, indiquant que Barclays, Lloyds Banking Group et NatWest étaient parmi ceux qui devaient être présents.

Le reportage de Sky indique que la réunion est prévue pour jeudi, et que Kwarteng devrait "interroger les créanciers sur leurs plans", alors que les turbulences du marché suite à son mini-budget ont entraîné une hausse des taux d'hypothèque.

Le budget du mois dernier a provoqué de fortes fluctuations sur les marchés de financement en livres sterling, qui déterminent les taux hypothécaires proposés aux propriétaires, car les investisseurs se demandaient comment le gouvernement allait financer ses plans.

Le fournisseur de services financiers Moneyfacts, qui a estimé la semaine dernière qu'un nombre record de 935 produits hypothécaires avaient été retirés pendant la nuit, a déclaré mercredi que le taux moyen d'une hypothèque à taux fixe sur deux ans atteignait désormais 6,07 %, contre 2,25 % il y a un an, tandis que le taux sur cinq ans passait de 2,55 % à 5,97 %.

La semaine dernière, M. Kwarteng a rencontré des responsables financiers, dont ceux des banques de Wall street JPMorgan et Bank of America, pour les rassurer sur le budget et souligner "l'engagement clair du gouvernement en faveur de la discipline fiscale".

Le Trésor n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters sur le rapport de Sky. (Reportage de Muvija M, édition de William James)