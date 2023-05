Les actions britanniques démarrent la semaine sur une note terne ; NatWest grimpe

Les principaux indices boursiers britanniques ont commencé la semaine sur une note terne, l'incertitude concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine ayant pesé sur l'appétit pour le risque, tandis que les actions de NatWest ont progressé après que le gouvernement britannique a réduit sa participation dans la banque.

L'indice FTSE 100 s'est maintenu à 7 756,98 à 7 h 03 GMT lundi, reflétant la prudence de Wall street après que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine n'aient pas abouti à un accord.

Le FTSE 250 est resté calme à 19 289,12.

NatWest Group Plc a augmenté de 0,7% après que la Grande-Bretagne ait vendu environ 1,26 milliard de livres (1,59 milliard de dollars) d'actions de la banque, la sixième tranche qu'elle a vendue depuis qu'elle est intervenue pour sauver le créancier en 2008.

Dechra Pharmaceuticals PLC a perdu 4,9% après que l'entreprise de soins vétérinaires ait réduit les attentes concernant son bénéfice d'exploitation annuel sous-jacent.

Les investisseurs ont semblé peu réagir aux données indiquant que les prix des logements domestiques ont augmenté en mai plus qu'au cours de tout autre mois de l'année, grâce à de meilleures perspectives économiques et à des taux hypothécaires plus stables, d'après le site web immobilier Rightmove.

Le secteur de l'immobilier a augmenté de 0,3 %.

(1 $ = 0,7923 livre) (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)